Levent Üzümcü kinini bir kez daha kustu: Sağ görüşten dünya çapından yazar yok

yeniakit.com.tr

Youtube kanalında konuk ettiği Çağlar Cilara'ya konuşan CHP'nin Şişli Meclis Üyesi Adayı Levent Üzümcü, kongreleri beğenmediğini ifade ederken, isimlerinin belediyelerin kendi görüşlerinden olan yazarlardan seçtiğini söyledi. CHP'nin sol görüşten isimleri verdiğini söyleyen Üzümcü, sağ görüşten olan belediyelerin ise küstahça "Ellerinde varsa" ifadesiyle kendi görüşünden yazarların isimlerini verdiğini söyledi.

Aşağılık müptezel! Levent Üzümcü, ölen imamla dalga geçti

Deniz Gezmiş'i ve Yılmaz Güney'i de listeye aldı

Nazım Hikmet, Yahya Kemal, Zülfü Livaneli, Sabahattin Aligibi isimleri sayan Üzümcü, sağ görüşten yazar ve sanatçının olmadığını iddia ederken, polise kurşun sıkan Deniz Gezmiş'i ve elini kana bulamaktan çekinmeyen Yılmaz Güney'i de överek listeye aldı.

Levent Üzümcü'den provokatif çağrı: Ayaklanın!

'Sağ görüş'ten yazar yokmuş

Cehaletiyle Türkiye'ye ibretlik bir görüntü sergileyen Üzümcü, sağ olarak nitelediği İslami ve muhafazakar kesime 'cahillik' yaftası vurmaya kalkıştı.

Sağ görüşten yazar olmadığı yalanını göstere göstere söyleyen Levent Üzümcü; eserleri başta İngilizce ve Arapça olmak üzere birçok dile çevrilen Mehmet Akif Ersoy, Necip Fazıl, Osman Yüksel Serdengeçti, Cemil Meriç, Sezai Karakoç, Fuat Sezgin, Bahaettin Karakoç, Abdurrahim Karakoç, Cahit Zarifoğlu, Arif Nihat Asya, Nuri Pakdil, Rasim Özdenören, Alaeaddin Özdenören, Akif İnan, Erdem Bayazıt gibi sayılamayacak nice şair, yazar ve bilim adamını yok saydı, küstahça muhafazakar ve İslami kesime 'cahil' çamurunu atarak ithamda bulundu.

Çağlar Cilara'nın ise bu duruma pişkince gülerek tasdiklemesi dikkat çekti.

CHP'den 'çapulcu' açılımı! Levent Üzümcü'yü aday gösterdiler

Provokasyonlarıyla tanınan Levent Üzümcü, barda dayak yedi