0553 313 94 23

Levent Üzümcü kinini bir kez daha kustu: Sağ görüşten dünya çapından yazar yok

Denizli'de ağacın altında kalarak hayatını kaybeden imam Ramazan Akbaş'la dalga geçerek skandal ifadelerde bulunan Levent Üzümcü, yeni bir sağ kesime yeni bir hakarette daha bulundu.

24 Mart 2019 Pazar 22:53

 yeniakit.com.tr 

Youtube kanalında konuk ettiği Çağlar Cilara'ya konuşan CHP'nin Şişli Meclis Üyesi Adayı Levent Üzümcü, kongreleri beğenmediğini ifade ederken, isimlerinin belediyelerin kendi görüşlerinden olan yazarlardan seçtiğini söyledi. CHP'nin sol görüşten isimleri verdiğini söyleyen Üzümcü, sağ görüşten olan belediyelerin ise küstahça "Ellerinde varsa" ifadesiyle kendi görüşünden yazarların isimlerini verdiğini söyledi. 

Aşağılık müptezel! Levent Üzümcü, ölen imamla dalga geçti

Deniz Gezmiş'i ve Yılmaz Güney'i de listeye aldı

Nazım Hikmet, Yahya Kemal, Zülfü Livaneli, Sabahattin Aligibi isimleri sayan Üzümcü, sağ görüşten yazar ve sanatçının olmadığını iddia ederken, polise kurşun sıkan Deniz Gezmiş'i ve elini kana bulamaktan çekinmeyen Yılmaz Güney'i de överek listeye aldı.

Levent Üzümcü'den provokatif çağrı: Ayaklanın!

'Sağ görüş'ten yazar yokmuş

Cehaletiyle Türkiye'ye ibretlik bir görüntü sergileyen Üzümcü, sağ olarak nitelediği İslami ve muhafazakar kesime 'cahillik' yaftası vurmaya kalkıştı.

Sağ görüşten yazar olmadığı yalanını göstere göstere söyleyen Levent Üzümcü; eserleri başta İngilizce ve Arapça olmak üzere birçok dile çevrilen Mehmet Akif Ersoy, Necip Fazıl, Osman Yüksel SerdengeçtiCemil MeriçSezai KarakoçFuat Sezgin, Bahaettin Karakoç, Abdurrahim Karakoç, Cahit Zarifoğlu, Arif Nihat Asya, Nuri Pakdil, Rasim Özdenören, Alaeaddin Özdenören, Akif İnan, Erdem Bayazıt gibi sayılamayacak nice şair, yazar ve bilim adamını yok saydı, küstahça muhafazakar ve İslami kesime 'cahil' çamurunu atarak ithamda bulundu.

Çağlar Cilara'nın ise bu duruma pişkince gülerek tasdiklemesi dikkat çekti.

CHP'den 'çapulcu' açılımı! Levent Üzümcü'yü aday gösterdiler

Provokasyonlarıyla tanınan Levent Üzümcü, barda dayak yedi

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 22:53
  1. Levent Üzümcü
  2. CHP
  3. CHP'nin Şişli Meclis Üyesi Adayı
  4. Çağlar Cilara

YORUM YAZ

  • AliAli1 sa önce
    Koyun da bunlar diğer yaftaladiklari sıfatlara tıpa tıp uyan da bunlar. Sağ seçmen eleştirel bakar beğenmezse oy vermez sol seçmenin tek partisi vardır o da chp
  • İmamİmam1 sa önce
    Soytarının haber değeri varmış gibi insanları meşgul etmeyi bırakın kardeşim. Kendi çukurunda debelensin bir p.....
  • levolevo1 sa önce
    dogru bir tesbit sag kesimden hrle dindar ve kindar nesilden hirsizlik yolsuzluk yapanlar rüşvet alanlar cıkar sol krsimden gercek sanatci gercek yazar gercek tiyatrocu vr durüst insanlar cıkar

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

"Listeleri Kandil verdi"
  1. "Listeleri Kandil verdi"
  2. AK Parti seçim bürosuna saldırı!
  3. Eşine sinirlendi! Uçağıyla binaya girdi
  4. Büyük skandal! CHP'nin Adalar adayı..
  5. Erdoğan'dan 'EYT' açıklaması
  6. Tayland’da seçimleri cuntanın..
  7. "Şer odaklarına 31 Mart akşamı güzel..
  8. Cezayir milli enerji şirketinden, halk..
  9. Mısır ile Çin askeri iş birliğini..
  10. GÜNDEM ÖZETİ / 25 Mart 2019
  11. Otomobil refüje çarptı: 1 yaralı
  12. Rusya’dan Venezuela’ya 2 uçak dolusu..
  13. Dünya Müslüman Alimler Birliğinden..
  14. İnanılmaz olay: Eşine öfkelendi,..
  15. İslam düşmanlığı ters tepti! Yeni..
  16. Malatya’da alacak verecek kavgası: 1..
  17. Gönül belediyeciliğinin projeleri..
  18. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Dövize yönelik..
  19. EURO 2020'nin maskotu belli oldu
  20. Jerez pistindeki kazada 14 yaşındaki..
  21. Kamyon ve tır çarpıştı, 2 kişi yaralı
  22. "Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 24 saat..
  23. 30 metrelik vinçten düşen operatör..
  24. Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında..
  25. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay..
  26. Bakan Kasapoğlu'ndan Eczacıbaşı..
  27. Maher Zain İstanbul'da konser verdi
  28. Sarıgül duyurdu: E-dershane kartı..
  29. Katarlılardan İsrail milli marşı tepkisi
  30. Rusya'nın Venezuela'ya askeri ve tıbbi..
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Avrupa'ya sert uyarı! "Yine sizin yüzünüzden Dünya Savaşı çıkacak"
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Avrupa'ya sert uyarı! "Yine sizin yüzünüzden Dünya Savaşı çıkacak"
31 Mart seçimleri neden beka meselesi? Serdar Arseven birer birer açıkladı
31 Mart seçimleri neden beka meselesi? Serdar Arseven birer birer açıkladı
Rusya ve Yunanistan S-300 konusunda anlaştı
Rusya ve Yunanistan S-300 konusunda anlaştı
Erdoğan'dan flaş 'Ayasofya' müjdesi: Müze değil cami olacak
Erdoğan'dan flaş 'Ayasofya' müjdesi: Müze değil cami olacak
Fiyatı altınla yarışıyor! Toplamak için 40 metre yüksekliğe tırmanıyorlar
Fiyatı altınla yarışıyor! Toplamak için 40 metre yüksekliğe tırmanıyorlar

Günün Karikatürü

24 Mart 2019
Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
Haydut ABD, Venezuela'nın 30 milyar dolarını çaldı
Haydut ABD, Venezuela'nın 30 milyar dolarını çaldı