  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Levent Gültekin'in Halk Tv'deki skandal sözleri cezasız kalmadı
Gündem

Levent Gültekin'in Halk Tv'deki skandal sözleri cezasız kalmadı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Levent Gültekin'in canlı yayında Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına ilişkin skandal sözleri nedeniyle Halk Tv'ye para cezası verdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-07 18:38:00 -
Levent Gültekin'in Halk Tv'deki skandal sözleri cezasız kalmadı

RTÜK, Levent Gültekin'in Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerini değerlendirirken Azerbaycan hakkında yaptığı siyasi yorum nedeniyle Halk TV'de üst sınırdan idari para cezası verdi. Halk TV'ye daha önce çeşitli cezalar veren Üst Kurul'un kararıyla, kanalın yayınları 28 Eylül-3 Ekim arasında durdurulmuştu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV'de Azerbaycan konusunun işlendiği programda, gazeteci Levent Gültekin'in Azerbaycan-Ermenistan ilişkileri üzerine değerlendirmelerine, “ifade özgürlüğü kullanılırken kişi veya kurumların haklarının gözetilmesi ilkesine riayet edilmediği, Azerbaycan Devleti ve Devlet Başkanı İlham Aliyev'e yönelik eleştiri sınırları ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliğinde ifadeler kullanıldığı” gerekçesiyle üst sınırdan para cezası verdi. Karar oy birliğiyle alındı.

Gültekin, “İki Bakış İki Yorum” programında “…Azerbaycan devlet mi gerçekten bir aşiret demokrasi yok hukuku yok otoriter yönetim var seçim yok paranın üzerinde yüzüyorlar bugüne kadar adam gibi bir devlet kurmamışsın 30 yıldır senin toprakların işgal edilmiş…” ifadelerini kullanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

mülhem

Halk tv tüm darbeleri destekleyen chpye kol kanat geriyor. Halk tv kendisi demokratik miymiş kine Azerbaycana demokrasi dersi veriyor.
  • Yanıtla

bas bas bagiriyor

ben.... yim diye
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Ermeni kadının Azerbaycan askerlerine söyledikleri gündem oldu
Dünya

Ermeni kadının Azerbaycan askerlerine söyledikleri gündem oldu

Azerbaycan ordusu Karabağ'da Ermenistan tarafından işgal edilen köyleri tek tek kurtarıyor. Kurtarılan köylerden birinde Ermeni bir kadının ..
Ummanlı El Murakib el Şer'i'nin Türkiye sözleri olay oldu! Kahrından ölüyorlar
Dünya

Ummanlı El Murakib el Şer'i'nin Türkiye sözleri olay oldu! Kahrından ölüyorlar

Ummanlı yazar El Murakib el Şer'i, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuveyt ve Katar ziyaretine ilişkin çarpıcı bir paylaşım yaptı.
Paşinyan'ın danışmanı katliam planını itiraf etti! Rus kanalı yayını kesti
Dünya

Paşinyan'ın danışmanı katliam planını itiraf etti! Rus kanalı yayını kesti

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın askeri danışmanı Vagarşak Harutyunyan, Azerbaycanlı sivilleri vurarak panik havası oluşturmaya çalıştıkları..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay