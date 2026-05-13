İtfaiye özel aparatla yakaladı! Evde beklenmedik misafir
Hatay Reyhanlı'da bir eve giren yılan, vatandaşların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekiplerince yakalandı.
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bir evde fark edilen yılan, paniğe neden oldu. Hava sıcaklığının etkisini hissettirmeye devam ettirdiği Hatay’da yılanlar sıklıkla görülmeye devam ediyor. Reyhanlı ilçesinde Karasüleymanlı Mahallesi'nde eve giren yılanı fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdiler. İtfaiye ekipleri, evdeki yılanı kısa sürede özel aparatla kolaylıkla yakaladı. Yakalanan yılan doğal yaşam alanına bırakıldı.