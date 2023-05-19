Levent Gültekin’den CHP’ye sert suçlama: 'Seçim gecesi Kılıçdaroğlu’nu...'

Levent Gültekin Medyascope’ta Ruşen Çakır’ın seçimle ilgili sorularını cevap verdi. Gülteki seçim gecesinde CHP’deki krizle ilgili çarpıcı bilgiler paylaştı.

Gültekin “CHP’de bir isim, akşam saat 8’de Kılıçdaroğlu’na seçimin sonucunu 49’a 45 bitiyor diye sundu. Hesap vermemek için muhalif kamuoyuyla oynuyorlar. Gece 12’ye kadar insanları oyaladılar. Başarısız olduk diyemiyorlar.” dedi.

“YENİ DÖNEMDE DAHA YUMUŞAK BİR LİDERLİK POZİSYONUNA GEÇECEĞİ İZLENİMİNİ ALDIM”

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili de yorumda bulunan Gültekin CHP’lileri kızdıracak açıklamalarda bulundu. Gültekin, “Erdoğan’ın bütün miting konuşmalarını dinledim. Erdoğan’ın yeni dönemde daha yumuşak bir liderlik pozisyonuna geçeceği izlenimini aldım” dedi.

Erdoğan’ın konuşmaları sırasında gözlerini, mimiklerini ve tavırlarını dikkatle incelediğini söyleyen Gültekin, “Başka bir yöne doğru yönelmiş Tayyip Bey. AK Parti’nin cumhurbaşkanı olmaktansa Türkiye’nin liderliğine oynuyor. Toplumun bütün kesimlerine hitap edeceğe benziyor” iddiasında bulundu.

Gültekin, bu görüşünü AK Parti’ye yakın kaynaklara sorduğunu ve onların da “Bizim de böyle bir beklentimiz var. Böyle bir plan var” dediğini söyledi.

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