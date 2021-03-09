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Gündem Levent Gültekin saldırı sonrası Bahçeli'yi hedef aldı: Bu PKK'ya çalışmaktır
Gündem

Levent Gültekin saldırı sonrası Bahçeli'yi hedef aldı: Bu PKK'ya çalışmaktır

'Gazeteci' Levent Gültekin, 25 kişinin saldırısına uğradıktan on beş dakika kadar sonra Halk Tv canlı yayınına katıldı. Yüzünde herhangi bir morluk ya da darp izi olmayan Gültekin, isim vermeden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yüklendi.

Yeniakit Publisher
2021-03-09 21:24:00 - 2021-03-09 21:35:19

 Yeniakit.com.tr 

Halk Tv sunucusu Murat Sabuncu, 25 kişinin saldırısına uğradığını ifade eden Levent Gültekin'i konuk etti. "Yayınımıza ne yazık ki, Levent Gültekin'in canlı yayından çok kısa bir süre önce uğradığı saldırı haberi ile başlıyoruz." diyen Sabuncu, emniyet güçlerini hedef alarak şunları söyledi:

'Polisler on beş dakika sonra lütfediyor'

"Onlarca insan yerdeki Levent Gültekin'e tekme atıyor. Burası Bakırköy'ün tam meydanı. Dakikalar içinde binlerce insanın geçtiği, pek çok polisin sözde nöbet beklediği, Türkiye'nin şu anki en çok izlenen kanallarından birsinin hemen önü. Kanal polisi çağırdıktan on, onbeş dakika sonra polisler lütfedip geliyor."

'İnsanın içi yanıyor'

Sabuncu, Levent Gültekin'in yüzünde herhangi bir darp izi olmamasına rağmen sözlerine şöyle devam etti: "İnsan arkadaşının elini, kolunu, suratını böyle görünce içi yanıyor."

Levent Gültekin de ısrarla 25 kişinin saldırısına uğradığını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Bir kişiye 25 kişi saldırmak ancak eşkiyalıktır. 25 kişinin aynı anda tek bir kişiye saldırması yiğitlik değil korkaklıktır. Bu utancı hep hissederler. 'Biz 25 kişi toplanıp bir kişiye saldırdık' diye."

'HDP'yi kapatalım demek PKK'ya çalışmaktır'

Gültekin, HDP'nin kapatılması çağrısını şu ifadelerle değerlendirdi:

"Tarih bize birşey gösteriyor. Zerre kadar bu ülkeyi düşünen, zerre kadar bu ülkeyi sevenler tarihe bakmalı. HDP ne zaman kapatılmışsa, milletvekillerinin dokunulmazlığı ne zaman kaldırılmışsa, bir seçim sonra oyunu arttırıp daha fazla gelmiş. Her kapatmadan sonra oyu katlanarak geri gelmiş. Eğer sen bütün bu tabloya rağmen hala kapatmak diyorsan, PKK'ya çalışıyorsun demektir."

Merhum Erbakan'ı hedef almıştı

Levent Gültekin, geçtiğimiz hafta merhum Necmettin Erbakan'ı şu sözlerle hedef almıştı:

"Erbakan bu ülkede, gericilerle mücadele ediyoruz diyerek dindarlara hayatı zehir edenlere karşı, o dindarların hakkını koruyoruz bahanesini kullanarak yaptığı din istismarı siyaseti ile milyonların zihnini mahfetti. İnsanları Laiklik karşıtı yaptı. Milyonlarca insanın demokrasi ile barışmasının önüne geçti. Milyonlarca insanın din üzerinden biz ve onlar diye ayrılmasını gerçekleştirdi. Ümmet kavramını getirip millet, vatandaş kavramının önüne koydu. Bunlar ülkeyi mahfetti."

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Yorumlar

umur kocubey

çıkarcı kişiliksiz ... .... Allah sizi ıslah dahi etmesin.
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enver

bu levent denen soytarı üçkağıtçının yalancının önde gideni...tiyatro ne güzel oynanmış...
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