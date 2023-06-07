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Medya Levent Gültekin dindarlara dikenlik yapıyordu! Diken'i karıştırdı...
Medya

Levent Gültekin dindarlara dikenlik yapıyordu! Diken'i karıştırdı...

Yeniakit Publisher
2023-06-07 00:56:00 -
Levent Gültekin dindarlara dikenlik yapıyordu! Diken'i karıştırdı...

Halk TV'den kovulan Levent Gültekin, yazılarının yayınlandığı Diken'in altını üstüne getirdi.

Menfaatleri uğruna çizgisini değiştirdikten sonra kalemini dindarlara dikenlik etmek için kullanan Gültekin, köşe yazılarının yayınlandığı Diken gazetesini karıştırdı.

Gültekin'in 5 Haziran'da kaleme aldığı "CHP Alevi olursa" başlıklı yazısı, kurumda istifaya neden oldu.

Diken yazarı Dağhan Irak, Gültekin için, "mezhepçi fanatik" ifadesini kullanarak gazetedeki yazılarına son verdi.

Öte yandan Diken'in Ankara temsilcisi Altan Sancar da yazıya tepkisini, "Levent Gültekin, yarın bir gün CHP Genel Merkezi’nde Alevi yöneticilerin kapısını işaretleyerek 'Aha bakın bu da Alevi, ben haklıyım' derken yakalanırsa şaşırmam" diye gösterdi.


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Levent Gültekin ilgili yazısında, "CHP Alevi partisine dönüştükçe, yani o gençlerin yaşadığına benzer olaylar yaşandıkça, giderek oy kaybeder ve nihayetinde belediyeleri de kaybedecek bir aşamaya gelir. Tekrar edeyim: Alevi vatandaşlarımızın yoğunlukla oy verdiği bir partinin yönetiminde etkin bir şekilde söz sahibi olmak istemesini gayet anlaşılır ve haklı buluyorum. Ama bu yöntemin hem onlara hem de Türkiye’ye zarar vereceği kanaatindeyim" ifadelerini kullanmıştı.

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