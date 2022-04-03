Levent Gültekin Bayraktar İHA'lara saldırdı

Yorumcu Levent Gültekin'in Türk Savunma Sanayisinin geldiği noktayı ve özellikleri savaşların kaderini değiştirmesiyle bütün dünyanın hayranlığını kazanan Bayraktar SİHA'lar ve 2023'te seri üretime geçecek olan ses hızının üstüne çıkarak süpersonik kabiliyette olacak MUİS'i küçümseyen ifadeleri büyük tepki çekti.

Gültekin programda "Bayraktar yapmışlar diye zannediyorlar ki "Süper Güç" oluyoruz. Yaptığın bir helikopter bir de uçak. Uçak dediğin de küçük bir şey. Orta Doğululaşmak dediğim işte bu. Binaya metroya Bayraktar'a yatırım yaparsın ve bunun seni kalkındıracağını "Süper Güç" yapacağını zannedersin." ifadelerini kullandı.