Levent Göktaş'ın suçu inkar gerekçesi: Üsteğmen albayın yanından bile geçemez!

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Bulgaristan'dan getirildikten sonra 17 Aralık'ta Ankara 36. Ceza Mahkemesi'nde duruşmaya katılan Levent Hablemitoğlu suikastının katil zanlısı Levent Göktaş tarafından verilen ilk ifade ortaya çıktı.

Göktaş'ın, mahkeme başkanının cinayete ilişkin savunma almayacağı uyarısına karşın kendisini savunduğu belirtilirken, Nuri Gökhan Bozkır ile Tarkan Mumcuoğlu'nu o tarihte tanıdığını inkar ettiği de aktarıldı.

Göktaş katıldığı ilk duruşmadaki ifadesinde şunları söyledi:

Bu olayda da hiç ilgim ve bilgim yok. Ben şahsı tanımıyorum bile, kim olduğunu bilmiyorum, 18 Aralık 2002’de olmuş bu olay, Gökhan Bozkır denilen kişiyi ben tanımıyorum. O tarihte aramızda telefon görüşmesi bile yok, o ispat vasıtasıdır.

Tabur komutanlarıma sorulursa onlar da aynı şeyi söyleyeceklerdir. Ben şahsı tanımıyorum. Ki o zaman ben albayım alay komutanıyım, adam üst teğmen tim komutan yardımcısı. Üsteğmen albayın yanından bile geçemez. Azmettirici deniyor onu da söylemek zorundayım. Tarkan Mumcuoğlu, onu da tanımam ki ben, benim birliğimde olmayan bir adama nasıl talimat veririm?