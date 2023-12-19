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Ekonomi Levent- Etiler'de metrekaresi yıllık 415 avro! Ticari gayrimenkulde kiralar patladı
Ekonomi

Levent- Etiler'de metrekaresi yıllık 415 avro! Ticari gayrimenkulde kiralar patladı

Yeniakit Publisher
2023-12-19 16:51:00 -
Levent- Etiler'de metrekaresi yıllık 415 avro! Ticari gayrimenkulde kiralar patladı

Özellikle büyükşehirlerde konut fiyatlarında yaşanan yükselişlerin bir benzeri A+ olarak tabir edilen premium ofis stoklarında da yaşandı.

İnşaat maliyetleri ve küresel enflasyona bağlı fiyat artışları, ticari gayrimenkul kiralarını da etkiledi. Artan ofis kiralarının her ölçekten işletmeyi servis modeliyle sunulan, paylaşımlı ofislere yönlendirdiğini gösterirken, küresel ticari gayrimenkul hizmetleri sağlayan CBRE tarafından yayımlanan 2023 yarı yıl raporunda, yılın yalnızca ilk çeyreğinde paylaşımlı ofis stokunun yüzde 25 büyüdüğüne dikkat çekildi.

Küresel enflasyonist ortam

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Ekim 2023 inşaat maliyet endeksindeki görülen yıllık %65,93'lük artış ve küresel enflasyonist ortam, özellikle büyükşehirlerde ofis kiralarına da yansıdı.

Premium ofis fiyatına yansıdı

eOfis Pazarlama ve İş Geliştirme Yöneticisi Melda Çelik, “Özellikle büyükşehirlerde konut fiyatlarında yaşanan yükselişlerin bir benzeri A+ olarak tabir edilen premium ofis stoklarında da yaşandı. İşletmeler, bir yandan ofise dönüş politikalarını belirlemeye çalışırken, bir yandan da hızlı yükselen maliyetlerle karşı karşıya kaldı. İlk dönemlerde yalnızca girişimciler ve serbest çalışanlar tarafından tercih edilen paylaşımlı ofis modeli, bu sebeple bölge ofislerinin, kurumsal şirketlerin de radarına girdi” dedi.

Levent- Etiler'de metrekaresi yıllık 415 avro

Statista verileri, İstanbul'da plazalar bölgesi olarak bilinen Levent - Etiler konumunda birinci sınıf ofis kiralarının yıllık metrekare başına 415 avroya kadar yükseldiğini gösterdi. Maslak'ta bu rakam 245 Euro olarak ölçülürken; Esentepe, Gayrettepe, Zincirlikuyu bölgesinde 279 Euro olarak kaydedildi. Rakamların Mayıs 2023’te yayımlandığını ve seçim sonrasını da göz önünde bulundurmak gerektiğini dile getiren Melda Çelik, “Yalnız İstanbul’da değil, İzmir ve Ankara’da da metrekare başına yıllık prime ofis metrekare kiraları 125 - 145 Euro arasında değişiyor. Bu sebeple hibrit bir çalışma stratejisi uygulayan, bir ofisin genel maliyetleriyle uğraşmak istemeyen girişimcilerden kurumsal şirketlere pek çok farklı sektörden kullanıcı, paylaşımlı ofis modeline yöneliyor.” diye konuştu. Yeni yıla dair de umutlu olduklarının altını çizen Çelik, “Hazır ofis, paylaşılan ofis gibi modeller, ofis maliyetlerinde %80 maliyet avantajı sağlıyor. Bu, her ölçekten işletme için büyük bir fırsat." dedi
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