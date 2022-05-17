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Biyografi Levent Dörter kimdir? Dilan Çıtak Tatlıses'in nişanlısı Levent Dörter nereli?
Biyografi

Levent Dörter kimdir? Dilan Çıtak Tatlıses'in nişanlısı Levent Dörter nereli?

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ile Levent Dörter evlilik yolunda ilk adımı attı. Levent Dörter ile Dilan Çıtak nişanlandı. Yüzükleri Dilan Çıtak'ın babası İbrahim Tatlıses taktı. Peki Levent Dörter kimdir? Levent Dörter nereli kaç yaşında? Levent Dörter şarkıları hangileri? İşte Levent Dörter’in hayatı...

Yeniakit Publisher
2022-05-17 15:16:00 - 2022-05-17 15:18:39
Levent Dörter kimdir? Dilan Çıtak Tatlıses'in nişanlısı Levent Dörter nereli?

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter nişanlandı! Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter’in niyan yüzüklerini İbrahim Tatlıses taktı. Peki Levent Dörter kimdir, nereli kaç yaşında? İşte Dilan Çıtak'ın nişanlısı Levent Dörter'in hayatı.

Levent Dörter kimdir?

Levent Dörter, 18 Eylül 1980, Ankara'da doğdu. Levent Dörter, 18 Eylül 1980’de Ankara’da dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise hayatı Ankara’da geçti. Müzik hayatına, lise yıllarında babasının aldığı gitar ile şarkı söyleyerek başladı. Müziğe olan tutkusu sayesinde Üniversite yıllarında başlayan sahne serüveni profesyonel olarak 1996 yılından bu yana İstanbul'da sahne alması ile devam etti.

2000-2005 seneleri arasında Ankara'da Cuba'da ve 2005-2010 yılları arasında ise Salata Bar'da çalıştı. 2011 yılında Aşka Saygımdan albümünü çıkardı. Levent Dörter Birçok sanatçı düet çalışmaları da gerçekleştirdi. Sırasıyla Öpmek Lazım ve Hoşçakal gibi albümleri yayınlayan sanatçı, Bu albümlerde hit olan birçok şarkı yanı sıra 2015 yılında yayınladığı “HADİ" (Single) çalışması Türkiye’ de çok dinlenen şarkı listesine girdi.i

2020 yılında son single çalışması Bilmiyorum'u dinleyicileri ile paylaşan Levent Dörter, günümüze pop müziği şarkılarını seslendirmeye devam ediyor.

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