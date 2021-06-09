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Ekonomi Letonya Savunma Bakanı Pabriks’ten ‘Baykar Tesisleri’ne ziyaret
Ekonomi

Letonya Savunma Bakanı Pabriks’ten ‘Baykar Tesisleri’ne ziyaret

Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks, “Baykar Milli S/İHA Ar-Ge ve Üretim Tesisleri”ni ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2021-06-09 10:52:00 -
Letonya Savunma Bakanı Pabriks’ten ‘Baykar Tesisleri’ne ziyaret

Baykar’ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Letonya Savunma Bakanı Sayın Artis Pabriks ve beraberindeki heyet, Baykar Milli S/İHA Ar-Ge ve Üretim Tesisleri’ni ziyaret etti. Kendilerini ağırlamaktan memnuniyet duyduk” ifadelerine yer verildi. Ziyarette Bakan Pabriks’e, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar eşlik etti. Bayraktar, Bakan ve beraberindeki heyete Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen S/ İHA sistemleri ile ilgili bilgi verdi. Bakan, ziyaretinde Türkiye’nin ilk uçan arabası olan Cezeri’yi de ilgiyle inceledi. Bakan Pabriks, ziyarete ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Harika karşılama için teşekkür ederiz. Türk sanayisi, Ar-Ge’si en yüksek dünya standartlarına sahip. NATO müttefiki olarak buna çok değer veriyoruz. Hepinize başarılar diliyorum” değerlendirmesinde bulundu. Polonya ile yapılan anlaşma kapsamında Türkiye’den ihraç edilecek 4 sistemin içinde 24 adet Bayraktar TB2 SİHA ile yer kontrol istasyonları ve yer veri terminalleri yer alacak.

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