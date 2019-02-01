Leopar dehşeti: Önüne gelene saldırdı! Hindistan'daki bir köye leopar indi ve önüne gelen köylüye saldırdı!

Hindistan'daki bir köyde meydana gelen olayda yolunu şaşırıp köye inen bir leopar dehşet saçtı. 6 kişiyi yaralayan leoparın dehşet anları kameralar tarafından kaydedildi.

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