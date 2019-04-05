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Leonardo Da Vinci İcatları Sergisi İzmir’de açılıyor

Da Vinci’nin 500 yıllık notlarından yararlanarak el işçiliği ile oluşturulmuş 28 icadının yer aldığı Leonardo Da Vinci İcatları Sergisi, Yaşar Üniversitesi Rekötürü Prof.

05 Nisan 2019 Cuma 14:16
Leonardo Da Vinci İcatları Sergisi İzmir’de açılıyor

Da Vinci’nin 500 yıllık notlarından yararlanarak el işçiliği ile oluşturulmuş 28 icadının yer aldığı Leonardo Da Vinci İcatları Sergisi, Yaşar Üniversitesi Rekötürü Prof. Dr. Mehmet Cemali Dinçer’in, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse’nin, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ve daha pek çok misafirin katılımıyla6 Nisan Cumartesi günü saat 14.00’de MaviBahçe AVM’de yapılacak.


Tales Matematik Müzesi’nin katkıları ile 6 Nisan-10 Haziran tarihleri arasında İzmir MaviBahçe AVM’de yer alacak olan sergide Leonardo Da Vinci’nin 500 yıllık notlarından yararlanarak tamamen el işçiliğiyle oluşturulmuş 28 icadını bulunacak. Ayrıca Leonardo Da Vinci’nin mimarlık, mühendislik, anatomi gibialanlardaki eskizlerinden yola çıkarak savaş makinalarını, piston, torna makinası ve tarihin ilk su kayağını görmenin yanında bugün kullandığımız birçok aletteLeonardo Da Vinci’nin izlerine ve uygarlık tarihine dokunuşuna şahit olunacak.


İzmir’e ilk defa gelen bu sergi, Leonardo Da Vinci’nin çalışmalarının en etkileyici olanlarını bir araya getiriyor. Leonardo Da Vinci’nin ustalıkla ortaya koyduğu çizimlerin ve etkileyici eserlerinin ahşaba hayat vererek yeniden inşa edildiği bu sergi, Leonardo’nun akıl dünyasına dalmak isteyen ziyaretçilerle buluşuyor.


Hafta içi ve hafta sonu 10.00-22.00 saatleri arasında ziyaret edebileceğiniz sergi 6 Nisan ve 10 Haziran tarihleri aralığında İzmir Karşıyaka Mavibahçe AVM’de olacak.

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 14:16
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