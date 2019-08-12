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Leo bebeğin sağlık durumuna ilişkin anne ve babasından açıklama

İzmir’de kalbindeki damarları ters bir şekilde dünyaya gelen Leo bebeğin, ambulans uçak ile getirildiği Kartal Koşuyolu Kalp Hastanesinde tedavisinde devam ediliyor.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 14:18
Leo bebeğin sağlık durumuna ilişkin anne ve babasından açıklama

İzmir’de kalbindeki damarları ters bir şekilde dünyaya gelen Leo bebeğin, ambulans uçak ile getirildiği Kartal Koşuyolu Kalp Hastanesinde tedavisinde devam ediliyor. Bebeklerinin sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Dalgıç çifti, Perşembe gününden itibaren Leo’nun ameliyat edilebilecek duruma geleceğini belirtti.


Cemran ve Onur Dalgıç çiftinin bebeği Leo, İzmir’de kalbindeki damarları ters bir şekilde doğmuş ve Sağlık Bakanlığının devreye girmesiyle ambulans uçak ile Kartal Koşuyolu Kalp Hastanesine getirilmişti. Tedavisine burada devam edilen Leo bebeğin anne ve babası, bebeklerinin sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.



“Perşembe gününden itibaren ameliyat edilebilecek duruma gelecek”


Baba Onur Dalgıç, “Biraz önce hocayla görüşebilme fırsatımız oldu. Çok şükür kötüye giden hiçbir şey yok. Durum stabil şekilde seyrediyor. Oğlumuzun anne sütüyle biraz daha güçlenmeye ihtiyacı var. Biraz daha güçlendikten sonra hoca Perşembe gününden itibaren ameliyat edilebilecek durumda olacağını söyledi. Bütün ümidimiz bu yönde. Biz devamlı hastaneye süt getiriyoruz oğlumuzun ayakta kalıp daha iyi şekilde olması için” dedi.



“Sadece kucağıma alıp eve gitmek istiyorum”


Anne Cemran Dalgıç ise, “Geçmişe dönmeyelim, sizlerle umudumuzu beklentilerimizi paylaştık. Artık sonuca bakmak istiyorum. Sadece kucağıma alıp şurama basıp eve gitmek istiyorum. İnşallah ameliyattan çıktığı gün hep beraber tekrar buluşalım. Süt sağmam lazım, bebeğin sadece buna ihtiyacı var. Ben gördüm az önce Leo’yu, uyuyordu. İyi denirse iyi” diye konuştu.


Ayrıca anne Cemran Dalgıç, “Kalp kapakçığı kapanmadan o ameliyatı olması lazım. Bunun süresi 15 gün, 1 ay kadar dedi doktorumuz. Her an ekstra bir şey olursa hemen ameliyata alacaklar” dedi. Dalgıç çifti, doktorun ve ekibinin acil bir durumda yarım saat içerisinde ameliyata girebilecek seviyede olduklarını belirtti.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 14:18
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