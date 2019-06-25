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'Lens ve güneş gözlüklerinin online satışı durdurulmalı'

Anadolu Gözlükçüler ve Optisyenler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ayaz "Doktor kontrolünden sonra reçete ile satışı zorunlu olan kontak lenslerin online satışının durdurulması gerekiyor." dedi.

25 Haziran 2019 Salı 00:23
'Lens ve güneş gözlüklerinin online satışı durdurulmalı'

Anadolu Gözlükçüler ve Optisyenler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı İlker Ayaz, internette bazı platformlarda son kullanım tarihi geçmiş, vatandaşların sağlığını tehdit eden kontak lenslerin ve kalite kontrolü yapılmamış güneş gözlüklerinin satıldığını belirterek, bu tip satışların önüne geçilmesi gerektiğini bildirdi.

Ayaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplumda göz sağlığının ihmal edildiğini, gerek kamu gerekse özel kuruluşlar tarafından göz taramalarının düzenli olarak yapılmadığını anlattı.

"Gelişmiş ülkelerde gözlük kullanma oranı yüzde 55 civarında iken Türkiye'de bu oran yüzde 18 düzeyinde." bilgisini paylaşan Ayaz, halkın göz sağlığı ve taramaları konusunda yeterli bilgisinin bulunmadığını, bu konuda daha yoğun bilgilendirme çalışmaları yapılması gerektiğini dile getirdi.

2004'te yayımlanan 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun'un ardından 24 Mayıs 2019'da yayımlanan "Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetmeliği" ile birliğin kamu kurumu niteliğinde bir oda yapısını kazandığını aktaran Ayaz, düzenlemelerin vatandaşların göz sağlığı açısından daha nitelikli, ekonomik ve güvenilir ürünlere ulaşabilmesine imkan sağlayacağını kaydetti.

"Gözlükçü reklamlarına yeni bir çerçeve çizilecek"

Ayaz, yönetmeliğin ardından 20 ilde optisyen ve gözlükçü odalarının kurulacağını, bu konuda çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Optisyen ve gözlükçü odalarımızın kurulmasının ardından hazırladığımız taslak çalışmayı gündeme getireceğiz. Bu kapsamda yazılı ve görsel basında aldatıcı reklamların, bir sağlık gereci olan gözlüğün bir ticari emtia gibi kampanyalar yapılarak halkın yanıltılmasının önüne geçilecek. Gözlükçülerin yapacakları reklam ve kampanyalar konusunda yeni bir çerçeve çizilecek. Ayrıca mesai saatlerinde yapılacak düzenlemelerle çalışanların eşit şartlar altında çalışması, haksız rekabetin önüne geçilmesi sağlanacak."

"Kontak lenslerin online satışı durdurulmalı"

Anadolu Gözlükçüler ve Optisyenler Federasyonu Başkanı Ayaz, lensler konusunda da toplumun daha iyi bilgilendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Göz içine uygulanan, doktor kontrolünden sonra reçete ile satışı zorunlu olan kontak lenslerin online satış kanallarında satışının durdurulması gerekiyor. Bu kanallarda son kullanım tarihi geçmiş ürünlerin fiyat rekabeti açısından bir avantaj sağlayıcı faktör olarak kullanıldığını görüyoruz. Yetkisiz, denetlemesi mümkün olmayan bir platformlarda bu satışların durdurulması vatandaşlarımızın göz sağlığı açısından büyük önem taşıyor.

Ayrıca reçeteye tabi, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geri ödeme sisteminde yer alan numaralı gözlük cam ve çerçevelerinin optisyenlik müesseseleri dışında yetkisiz kişiler tarafından satışı yönetmelik kapsamındaki düzenlemelerle önlenecek. Biz de halkımızın göz sağlığının önemi açısından her yıl doktor kontrolünden geçmeleri gerektiğine yönelik bilinçlendirici kamu spotları hazırlayacağız, sosyal sorumluluk projelerine hız vereceğiz."

İnternetten satılan güneş gözlüklerine dikkat

Güneş gözlüklerinin internetten satışında da problemler olduğunu vurgulayan Ayaz, "Kalite kontrolü yapılmamış güneş gözlükleri göz sağlığı açısından çok büyük tehlike arz ediyor. Bu gözlüklerin de yetkisiz kişiler tarafından internetteki platformlarda satışının önüne geçilmesi gerekiyor. Vatandaşların bu tip ürünlere rağbet etmeleri ileride göz sağlıkları açısından büyük sorunları da beraberinde getirebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Ayaz, sağlıksız gözlüklerin kullanılmamasına yönelik bilgilendirme çalışmaları yapacaklarının altını çizdi. 

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 00:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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