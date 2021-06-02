Lenin artığı TKP'liler, Sarıgazi'de İHH çalışanlarını tehdit etti

Rabia ATEŞ yeniakit.com.tr

Sovyet artığı Lenin'in Türkiye'deki ayağı Türkiye Komünist Partisi (TKP), İstanbul Sarıgazi’de stand açan İHH İnsani Yardım Vakfı'nı protesto ederek, görevlileri tehdit etti.

TKP'liler İHH'yı protesto etti

Bir yandan iş, emek, ekmek çığırtkanlığı yaparken diğer yandan da seküler hayat tarzını iliklerine kadar yaşayan TKP’liler yine Müslümanları ve Müslüman kuruluşları hedef aldı. Müslümanları ‘gerici’likle yaftalayan, her fırsatta İslam’a kinini kusan TKP’liler, Sarıgazi’de stand açan İHH’yı protesto etti.

TKP üyelerinden Müslümanları hedef alan sözler

ABD’nin kuklası terör örgütü PKK/YPG’ye alkış tutan, devletin polisini, askerini ‘katil’ ilan eden TKP’liler, "Şeriata faşizme karanlığa geçit yok" sloganları attı. Standın önüne gelerek zorbalık yapan TKP’lilerden biri İHH çalışanlarını da işaret ederek, “Bu dincileri iyi tanıyın.” şeklinde tacizde bulundu.

İHH çalışanlarını tehdit ettiler

Gazze, Suriye, Afrika olmak üzere 123 ülkede ihtiyaç sahibi insanlara yardım gönderen İHH için çirkin ithamlarda bulunan TKP’liler, “Sarıgazi’den çetelere para toplanmasına izin vermeyeceğiz.” diyerek tehdit savurdu.

İHH çalışanları kendilerine yönelik yapılan tahrike karşılık vermeyerek herhangi bir olayın çıkmasına engel oldu.

Suikast hazırlığındaki TKP’liler tutuklanmıştı

Öte yandan geçtiğimiz günlerde İstanbul’un 6 ayrı ilçesinde düzenlenen operasyonda; devlet büyüklerine, bürokratlara, siyasi parti ve emniyet hizmet binalarına yönelik saldırı hazırlığı yaptığı belirlenen 6 TKP’li tutuklanmıştı.