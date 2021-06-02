  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Başkan Erdoğan'dan başsağlığı mesajı
Makedon örgüt lideri gözaltına alındı! Dikkat çeken Sedat Peker detayı
Bakanlık duyurdu: Sayı 77'ye yükseldi
Avlanmak için denize giren emekli kaptanın cesedi bulundu
Gündem Lenin artığı TKP'liler, Sarıgazi'de İHH çalışanlarını tehdit etti
Gündem

Lenin artığı TKP'liler, Sarıgazi'de İHH çalışanlarını tehdit etti

Sovyet artığı Lenin'in Türkiye'deki şubesini devam ettiren Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyeleri Sarıgazi'de, İHH standının önünde protesto yaparak çalışanları tehdit etti.

Yeniakit Publisher
2021-06-02 18:41:00 - 2021-06-02 18:54:29

 Rabia ATEŞ   yeniakit.com.tr 

Sovyet artığı Lenin'in Türkiye'deki ayağı Türkiye Komünist Partisi (TKP), İstanbul Sarıgazi’de stand açan İHH İnsani Yardım Vakfı'nı protesto ederek, görevlileri tehdit etti.

TKP'liler İHH'yı protesto etti

Bir yandan iş, emek, ekmek çığırtkanlığı yaparken diğer yandan da seküler hayat tarzını iliklerine kadar yaşayan TKP’liler yine Müslümanları ve Müslüman kuruluşları hedef aldı. Müslümanları ‘gerici’likle yaftalayan, her fırsatta İslam’a kinini kusan TKP’liler, Sarıgazi’de stand açan İHH’yı protesto etti.

TKP üyelerinden Müslümanları hedef alan sözler

ABD’nin kuklası terör örgütü PKK/YPG’ye alkış tutan, devletin polisini, askerini ‘katil’ ilan eden TKP’liler, "Şeriata faşizme karanlığa geçit yok" sloganları attı. Standın önüne gelerek zorbalık yapan TKP’lilerden biri İHH çalışanlarını da işaret ederek, “Bu dincileri iyi tanıyın.” şeklinde tacizde bulundu.

İHH çalışanlarını tehdit ettiler

Gazze, Suriye, Afrika olmak üzere 123 ülkede ihtiyaç sahibi insanlara yardım gönderen İHH için çirkin ithamlarda bulunan TKP’liler, “Sarıgazi’den çetelere para toplanmasına izin vermeyeceğiz.” diyerek tehdit savurdu.

İHH çalışanları kendilerine yönelik yapılan tahrike karşılık vermeyerek herhangi bir olayın çıkmasına engel oldu.

Suikast hazırlığındaki TKP’liler tutuklanmıştı

Öte yandan geçtiğimiz günlerde İstanbul’un 6 ayrı ilçesinde düzenlenen operasyonda; devlet büyüklerine, bürokratlara, siyasi parti ve emniyet hizmet binalarına yönelik saldırı hazırlığı yaptığı belirlenen 6 TKP’li tutuklanmıştı.

TKP'lilerden Müslümanlara aşağılık ifadeler!
TKP'lilerden Müslümanlara aşağılık ifadeler!

Gündem

TKP'lilerden Müslümanlara aşağılık ifadeler!

Kana bulayacaklardı! 6 terör örgütü TKP/ML üyesi tutuklandı
Kana bulayacaklardı! 6 terör örgütü TKP/ML üyesi tutuklandı

Gündem

Kana bulayacaklardı! 6 terör örgütü TKP/ML üyesi tutuklandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay