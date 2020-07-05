Lemina yerine yıldız isim geliyor!

Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşılırken, Galatasaray'daki kiralık forma giyen oyuncuların durumu da merak konusu oldu.

Teknik direktör Fatih Terim'in güvendiği isimlerden olan Henry Onyekuru'nun Monaco'ya dönmesinin ardından, orta sahada Seri ve Lemina'nın gelecek sezon takımda olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

Ancak son çıkan haberlere göre Galatasaray, Lemina'dan ziyade Jean Michael Seri'nin bonservisini Fulham'dan almak için çaba harcıyor.

Fransız basınında France Football ise sarı-kırmızılı takımın Gabonlu yıldızın alternatifi olarak düşündüğü ismi duyurdu...

Buna göre Galatasaray, Lemina'nın yerine Strasbourg forması giyen Jean-Ricner Bellegarde'ı düşünüyor.

Oyuncunun peşinde İtalyan ekibi Fiorentina'nın da bulunduğu ifade edilirken, Serie A temsilcisinin de aynı Galatasaray gibi Bellegarde'ı, takımdan ayrılması muhtemel olan Erick Pulgar'ın yerine düşündüğü ifade edildi.

22 yaşındaki Jean-Ricner Bellegarde, Strasbourg formasıyla bu sezon Ligue 1'de 24 karşılaşmada görev aldı. Kolombiyalı futbolcunun kulübü ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.