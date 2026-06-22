Leman’ı protesto etti savcı dava açtı! Söven serbest seven suçlu

ADEM YILMAZ İSTANBUL

Her dönemde üvey evlat muamelesi gören dindar insanlara yönelik ayrımcılık günümüzde de sürüyor. Geçtiğimiz yıl Peygamber Efendimizin karikatürünü yayınlayarak infiale sebep olan Leman dergisinin çizerleri ve yöneticileri tahliye edilirken, yaşanan küstahlığa tepki gösteren şuurlu Müslümanlar, adliye koridorlarında çile çekiyor. Skandal karikatürü protesto eden duyarlı vatandaşlar arasında yer alan Büyük Doğu Akıncıları İstanbul İl Başkanı Alper Kaan Aykut, yarın (23 Haziran) saat 09:30 da Çağlayan Adliyesi’nde hâkim karşısına çıkacak. Olaydan 6 ay sonra savcılığın hakkında re’sen soruşturma başlattığı ve azılı bir suçlu gibi evi basılarak karakola götürülen ve baskı altında ifadesi alınan Aykut, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla, 2 ila 4 yıl hapis cezasıyla yargılanıyor. Peygamber Efendimize hakaret eden Leman’ın küstah çalışanları serbest bırakılırken, demokratik tepkisini gösteren Büyük Doğu Akıncıları İstanbul İl Başkanı Alper Kaan Aykut’un hapis cezasıyla yargılanması maşeri vicdanları yaralarken, adliye koridorlarında hala Seyfi Oktay ve Mehmet Moğultay ruhunun dolaştığını tescilliyor.

PEYGABERE SÖVEN SERBEST, SEVEN SUÇLU

Peygamberimize hakaret eden Leman'cılar tahliye edilirken, Akyut’un yarın Adliye’de hesap verecek olmasını Akit’e değerlendiren Büyük Doğu Akıncılarının ileri gelenlerinden Araştırmacı Yazar Mehmet Fırat, şunları söyledi: “Leman isimli paçavra, Allah Resulü'ne hakaret içeren bir yayın yapıyor. Aradan aylar geçmesine rağmen ne yetkili mercilerden ne de STK’lardan bir tepki veya müdahale gelmiyor. Bunun üzerine Müslüman halk, demokratik tepkisini koymak üzere Leman Dergisi'nin ofisinin olduğu bölgeye gidiyor. Allah Resulü'ne hakaret, Müslümanlar için varlık gösterme sebebidir. Bu ağır tahrik karşısında Leman Dergisi yönetici ve çalışanları gözaltına alınıyor ve Müslümanların öfke ateşi söndürülüyor. Lakin sonra bütün provokatörlerin tamamı serbest bırakılıyor. Ağır tahrikle meydanlara inen Müslümanlar ise şimdi bu küstah karikatürü protesto ettiklerinden dolayı yargılanıyorlar. Büyük Doğu Akıncıları Deneği İstanbul İl Başkanı Alper Kaan Aykut, yarın 32 Asliye Ceza Mahkemesi'nde Allah Resulü'ne hakaret edenleri protesto etmekten dolayı yargılanacak. Bir Müslüman’ın Peygamber Efendimizi sahiplenmesi, canından aziz bilmesi, ona yönelik saldırılara tepki göstermesi nasıl ‘halkı kin ve nefret suçuyla irtibatlandırılabilir? Bir Müslüman’ın böyle bir skandal karşısında sessiz kalmaması hangi hukuk kuralları içinde suç sayılabilir? Maalesef geldiğimiz noktada Müslümanlar hala bu ülkede üvey evlat muamelesi görüyor. Dolayısıyla bu davanın yarın görülecek olması bile Müslümanlar için zuldür.”