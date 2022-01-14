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Gündem Leman Sam zaten iyi değilmiş!
Gündem

Leman Sam zaten iyi değilmiş!

Geçtiğimiz günlerde başta Mardin, Siirt, Hatay, Adana, Şanlıurfa gibi şehirlerimizde yaşayan kadim Anadolu Arapları olmak üzere milyonlarca Arap kökenli insana hakaretler savuran şarkıcı bozuntusu Leman Sam'ın dünyanın çeşitli coğrafyalarında yaşayan farklı etnik kökenlere de hakaret ettiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-01-14 16:00:00 - 2022-01-14 16:04:27
Leman Sam zaten iyi değilmiş!

Leman Sam adlı şarkıcı Arap kökenli milyonlarca insana hakaret etmesiyle gündem olmuştu. Leman Sam'ın hakaret yelpazesinin epey geniş olduğu ortaya çıktı. Leman Sam daha önce de Çinlilerden, Danimarkalılara hatta Japonlara kadar bir çok etnik kökene-millete hakaretler savurmuş.

İşte bazı hakaretleri:

'Çinlilerin küçük bir kısmı hariç hepsi asalak bitkiler sınıfındandır, kötü ve anormal ureyen mikroplardır, doğa onları halledecektir'

'geberin Japonlar'

'Danimarka'dan nefret ediyorum, uzak Doğu kötü de Avrupa sanki iyi mi, yemişim uygarlığını'

Leman sam'ın muzdarip olduğı ırkçılık hastalığı Şehid Malcolm X'in efsanaleşmiş sözünü hatırlattı: 'Irkçılık ideolojik bir düşünce değil, aksine psikolojik bir hastalıktır.'

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