Leman Dergisi'nin yeni kılavuzu Sedat Peker!
Eski HDP Eş genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a karikatür çizdirip, PKK terör örgütüne destek veren Leman dergisinin yeni kılavuzu firari mafya elebaşısı Sedat Peker oldu.
Yeniakit.com.tr
HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a karikatür çizdirip, PKK terör örgütüne destek veren Leman dergisinin yeni kılavuzu firari mafya elebaşısı Sedat Peker oldu.
Kapağında bir kız isteme merasimini tasvir eden Leman, "mizah" adı altında firari mafya elebaşısı Sedat Peker'i meşrulaştırmaya çalıştı. Karikatürde, şu diyalog yer aldı:
-Allah'ın emri Peygamber'in kavliyle kızınızı oğluma istiyorum.
-Dur bakalım, Peker'e bir soralım. Oğlunuz rüşvetçi midir, kara paracı mıdır, o bilir.
Leman dergisi daha önce de HDP'li Selahattin Demirtaş'a karikatür çizdirmişti. Öte yandan Hendek operasyonlarının devam ettiği süreçte, PKK'lı alçaklara tek kelime etmeyen Lemani, şerefli Türk polisini gaddar gibi göstermişti.