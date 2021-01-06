Leman Dergisi'nden kara mizah! Bunun Fatih'le ne alakası var
Leman Dergisi'nin Boğaziçi Üniversitesi ve son atama temalı kapak karikatürü bir kez daha içlerindeki İstanbul'un Fethi'ni hazmedemediklerini gözler önüne serdi.
Mizah dergisi Leman son sayısında Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan Melih Bulu'ya yönelik protestolara destek verdi. Boğaziçi'nin fethi başlığı ile yayınlanan kapak görselinde Melih Bulu'nun Boğaziçi'ne girişi, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'a girdiği tasvire uyarladı.
İstanbul'un Fethi'ne işgal benzetmesi
Leman'ın kapağında yer alan karikatürde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ataması işgal olarak nitelendirildi. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'a girdiği beyaz ata bindirilen Bulu'nun etrafına ise Ak Parti flamaları ve AK Partili kişiler ''Girişimciler Ekosistemi, inovasyon'' spotuyla yerleştirildi. "Boğaziçi elitistlerin değil milletindir" yazan kapak çiziminde protestocuların ''Çocuklara haber ver güney kapısına çekilelim'' mesajı da kompozisyon dahilinde yer aldı.
Gezi'de zulüm 1453'te başladı yazıları yazdılar
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