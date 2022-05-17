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Medya Leman, Aynur Doğan'ı güzelleyip Türk polisini hedef aldı!
Medya

Leman, Aynur Doğan'ı güzelleyip Türk polisini hedef aldı!

Kocaeli'nin Derince ilçesindeki konseri iptal edilen PKK sempatizanı Aynur Doğan, Leman Dergisinden de tam destek aldı.

Yeniakit Publisher
2022-05-17 20:52:00 - 2022-05-17 20:55:54
Leman, Aynur Doğan'ı güzelleyip Türk polisini hedef aldı!

 Yeniakit.com.tr 

TSK'nın, terör örgütlerine yönelik Barış Pınarı Harekatı'na karşı başlatılan imza kampanyasına katılıp, terörist elebaşısı eli kanlı Abdullah Öcalan'ın posteri önünde defalarca konser veren Aynur Doğan'a bir destek de Leman dergisinden geldi.

Türk polisini hedef aldılar!

Dergi, PKK semptizanı Aynur Doğan'ın iptal edilen konserine gönderme yaparak, çirkin karikatüründe Türk polisini kullandı.

Polislerin Aynur Doğan konserine gidenleri gözaltına aldığını çizen Leman'a, tepki yağdı.

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