Leke tedavileri uzun solukludur ve sabır gerektirir

Uzm. Dr. Abdurrahman Aslan, ''Lekenin tipine göre dermatoloğunuz krem tedavisi, maske tedavisi, ağızdan ilaç tedavisi, lazer veya mikroiğneleme, peeling tedavileri önerecektir. Leke tedavileri uzun soluklu ve sabır gerektirir'' dedi.



Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi dermotoloji bölümünden Uzm. Dr. Abdurrahman Aslan, pek çok kadının kabusu haline gelen doğum lekeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Uzm. Dr. Abdurrahman Aslan, ''Gebelik, doğum kontrol hapları ve hormon ilaçları, güneş, aydınlatma için kullanılan ışıklar, yüze temizleme nemlendirme veya gençleşme amacıyla sürülen bazı kremler de leke için tetikleyici olabilir. Lekelerin tedavi süreci uzun süreli olabilir. Bunun için sabırlı olunması gerekir. Fakat sonunda gayet iyi sonuçlar almak mümkündür'' dedi.



Lekelerin nedenlerine değinen Dr. Aslan, ''Yüzde açık kahverenginden, koyu kahve siyaha değişen tonlarda özellikle belli bölgelerde yoğunlaşmış lekeleri çevremizde veya kendimizde görmüşüzdür. Melasma da denilen bu hastalık sıklıkla kadınlarda görülür. Bu lekeler özellikle alın, elmacık kemikleri üstü, burun ve çene gibi alanlarda daha sıklıkla izlenir. Nadiren kollar ve boyun alt kısımlarına kadar yayılabilir. Bu lekelerde lekenin, herhangi bir iç hastalık bulgusu olup olmadığı dermatoloji muayenesi ile belirlenir. Çoğunda bir iç organ hastalığı hastalığa eşlik etmez. Gebelik, doğum kontrol hapları ve hormon ilaçları, güneş, aydınlatma için kullanılan ışıklar, yüze temizleme nemlendirme veya gençleşme amacıyla sürülen bazı kremler de leke için tetikleyici olabilir. Lekenin tipi belirlendikten sonra derinliği; tedaviye yanıtı ve tedavi seçeneğini belirlerken önemlidir'' dedi.



Dr. Aslan, sözlerini şöyle sonlandırdı: ''Derin yerleşimli lekeler tedaviye daha geç ve zor yanıt verirken, derinin üst tabakasında yüzeysel yerleşenler uygun tedaviyle sıklıkla tedaviye iyi yanıt verirler. Leke tedavisinin uzun sürdüğü, tekrarlama ihtimali olduğu ve korunmak gereken bazı faktörler olduğu iyi bilinmelidir. Leke tedavisinde ve lekeden korunmada en önemli önlem deri yapımıza uygun ve tam koruma özelliği olan güneş kremi kullanmaktır. Lekenin tipine göre dermatoloğunuz krem tedavisi, maske tedavisi, ağızdan ilaç tedavisi, lazer veya mikroiğneleme, peeling tedavileri önerecektir. Leke tedavileri uzun soluklu ve sabır gerektirir. Doktorunuz gözetiminde tedavilerinize devam edildiğinde gayet iyi sonuçlar alınmaktadır''.