  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Leipzig ve E.Frankfurt puanları paylaştı
Spor

Leipzig ve E.Frankfurt puanları paylaştı

Leipzig, Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) konuk ettiği Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 05:06:00 -
Leipzig ve E.Frankfurt puanları paylaştı

Leipzig, Bundesliga'nın 25. haftasında Red Bull Arena'da Eintracht Frankfurt'u konuk etti. İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Leipzig, 46. dakikada Emil Forsberg'le 1-0 öne geçti.

Konuk ekip bu gole 61. dakikada Daichi Kamada'yla cevap verdi ve 1-1 eşitliği sağladı.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

Leipzig, 54 puanla lider Bayern Münih'in 4 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor. Eintracht Frankfurt ise 44 puanla 4. sırada bulunuyor.

Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmada Bayer Leverkusen, sahasında Arminia Bielefeld'e 2-1 yenildi. Arminia Bielefeld'in golleri 18. dakikada Ritsu Doan ve 57. dakikada Masaya Okugawa'dan gelirken, ev sahibi ekibin tek golünü 85. dakikada Patrik Schick attı.

Bayer Leverkusen 40 puanla 6. sıraya gerilerken, Arminia Bielefeld puanını 22'ye çıkardı ve 15. sıraya yükseldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fuat Oktay'dan sağlık çalışanlarına mektup
Aktüel

Fuat Oktay'dan sağlık çalışanlarına mektup

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarına hitaben bir mektup yayımladı.
Madalyo'nun öbür yüzü! Papa'dan Irak'ta küstah hamle
Dünya

Madalyo'nun öbür yüzü! Papa'dan Irak'ta küstah hamle

Irak'a ziyarette bulunan Papa Franciscus’un Iraklı yöneticilere hediye ettiği skandal madalyonda başta Kudüs olmak üzere İran, Irak, Anadolu..
Netanyahu’nun karısı ile ilgili olay iddia! İsrail çalkalanıyor
Dünya

Netanyahu’nun karısı ile ilgili olay iddia! İsrail çalkalanıyor

İsrail’de, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun karısı Sara Netanyahu olay oldu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay