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Spor Leipzig deplasmanda Stuttgart’ı tek golle geçerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi
Spor

Leipzig deplasmanda Stuttgart’ı tek golle geçerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi

Yeniakit Publisher
2021-01-03 00:52:43 -
Leipzig deplasmanda Stuttgart’ı tek golle geçerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi

BERLİN (AA) - Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Leipzig, deplasmanda Stuttgart’ı 1-0 yendi ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Leipzig, Bundesliga’nın 14. haftasında Mercedes-Benz Arena’da Stuttgart’a konuk oldu.

İlk yarısı golsüz berabere tamamlanan müsabakada Leipzig, 67. dakikada Dani Olmo’nun attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Puanını 31’e çıkaran Leipzig maç fazlasıyla liderlik koltuğunu Bayern Münih'ten devraldı.

Bu sezon sahasında galibiyet alamayan Stuttgart ise 18 puanda kaldı ve 11. sıraya geriledi.



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