Leicester City sahasında Southampton'u rahat geçti
Leicester City, İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında sahasında Southampton'u 2-0 yendi.
Leicester City, King Power Stadı'nda konuk ettiği Southampton'a karşı 37. dakikada James Maddison'un attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
İkinci yarıda oyunun üstünlüğünü devam ettiren ev sahibi takım, Harvey Barnes'in 90+5. dakikadaki golüyle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. Leicester City'de forma giyen milli futbolcular Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder karşılaşmaya yedek başladı, Çağlar Söyüncü maçın 53. dakikasında oyuna girdi.
Bu sonuçla, Leicester City, puanını 35'e yükselterek ligde maç fazlasıyla 2. sırada yer alırken, Southampton 29 puanla 8. sırada kaldı.