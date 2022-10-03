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Spor Leicester City-Nottingham Forest maçı saat kaçta CANLI İZLE
Spor

Leicester City-Nottingham Forest maçı saat kaçta CANLI İZLE

İngiltere Premier Lig'in 9.haftasında Leicester City ile Nottingham Forest karşı karşıya gelecek. Peki, maç ne zaman saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2022-10-03 11:40:00 -
Leicester City-Nottingham Forest maçı saat kaçta CANLI İZLE

İngiltere Premier Lig'in 9.haftasında Leicester City ile Nottingham Forest karşılaşacak. Peki, maçı hangi kanal yayımlayacak.

Leicester City-Nottingham Forest maçı saat kaçta CANLI İZLE

Leicester City bu akşam evinde Nottingham Forest'ı konuk edecek. King Power Stadı'nda oynanacak maç TSİ 22.00'de başlayacak. Leicester City-Nottingham Forest maçı beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.  

Leicester City-Nottingham Forest muhtemel 11’ler

Leicester City: Ward, Justin, Faes, Evans, Castagne, Ndidi, Barnes, Dewsbury-Hall, Tielemans, Maddison, Vardy

Nottingham Forest: Henderson, Lodi, Bade, Boly, Worrall, Williams, O’Brien, Freuler, Lingard, Gibbs-White, Awoniyi

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