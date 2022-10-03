Leicester City-Nottingham Forest maçı saat kaçta CANLI İZLE
İngiltere Premier Lig'in 9.haftasında Leicester City ile Nottingham Forest karşı karşıya gelecek. Peki, maç ne zaman saat kaçta?
İngiltere Premier Lig'in 9.haftasında Leicester City ile Nottingham Forest karşılaşacak. Peki, maçı hangi kanal yayımlayacak.
Leicester City-Nottingham Forest maçı saat kaçta CANLI İZLE
Leicester City bu akşam evinde Nottingham Forest'ı konuk edecek. King Power Stadı'nda oynanacak maç TSİ 22.00'de başlayacak. Leicester City-Nottingham Forest maçı beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.
Leicester City-Nottingham Forest muhtemel 11’ler
Leicester City: Ward, Justin, Faes, Evans, Castagne, Ndidi, Barnes, Dewsbury-Hall, Tielemans, Maddison, Vardy
Nottingham Forest: Henderson, Lodi, Bade, Boly, Worrall, Williams, O’Brien, Freuler, Lingard, Gibbs-White, Awoniyi