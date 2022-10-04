Leicester City ilk zaferini kazandı
Leicester City, Doğu Midlands derbisinde sahasında ağırladığı Nottingham Forest'ı 4-0 mağlup ederek bu sezon Premier Lig'de 8. hafta sonunda ilk kez galip geldi.
Leicester City'nin Premier Lig'deki galibiyet hasreti sona erdi. Leicester, 8. haftada Doğu Midlands derbisinde Nottingham Forest'ı konuk etti. Sezona oldukça kötü başlayan iki takımın mücadelesinde kazanan 4-0'lık skorla Leicester City oldu.
Leicester'ı galibiyete taşıyan goller 25 ve 35. dakikalarda James Maddison ile 27. dakikada Harvey Barnes ve 73. dakiakda Patson Daka'dan geldi. 2 gol atan James Maddison, Patson Daka'nın golünde de asisti yapan isimdi.
Ev sahibi ekipte milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü, maç kadrosunda yer almadı.
8. hafta sonunda ilk galibiyetine ulaşan Leicester, rakibi 4 puana ulaşarak rakibi Nottingham Forest ile puanını eşitledi. Leicester, 19. sıraya yükselirken üst üste 5. mağlubiyetini alan Nottingham Forest ise 20. sıraya geriledi.