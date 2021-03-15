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Spor Leicester City gol oldu yağdı
Spor

Leicester City gol oldu yağdı

Leicester City, İngiltere Premier Lig'de sahasında Sheffield United'ı 5-0 yendi.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 05:15:00 -
Leicester City gol oldu yağdı

Premier Lig 28. hafta mücadelesinde Leicester City, King Power Stadı'nda Sheffield United'ı ağırladı.

Ev sahibi ekip, 39, 69 ve 78. dakikalarda Kelechi Iheanacho, 64. dakikada Ayoze Perez, 80. dakikada ise Ethan Ampadu'nun kendi kalesine attığı gollerle mücadeleden 5-0 galip ayrıldı.

Leicester City'de milli futbolculardan Çağlar Söyüncü 90 dakika sahada kalırken, Cengiz Ünder maç kadrosunda yer almadı.

Puanını 56'ya çıkaran Leicester ekibi, maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi, 14 puanlı Sheffield United ise son sırada kaldı.

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