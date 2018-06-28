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Leicester City Beşiktaş'ın yıldızına talip oldu! Tam 14 milyon Euro...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Domagoj Vida'ya kanca attı.

28 Haziran 2018 Perşembe 03:19
Leicester City Beşiktaş'ın yıldızına talip oldu! Tam 14 milyon Euro...

GEÇEN sezon Dinamo Kiev’le sözleşmesi sona erince bedelsiz transfer edilen ancak tam olarak beklentilerin uzağında kalan Vida, Hırvatistan Milli Takımı ile Dünya Kupası’ndaki performansıyla İngiliz ekiplerinin transfer hedefi haline geldi. Be Soccer adlı internet sitesinden yapılan haberde Leicester City, Hırvat stoper için Beşiktaş’a 14 milyon euroya yakın bir bonservis bedeli önerdi. Haberde İngiliz ekibinin yeni bir stoper arayışında olduğu ve Vida’nın liste başında olan bir oyuncu olarak önceliği bulunduğu ifade edildi.

18 MAÇTA 1 GOL 

Leicister’ın Hırvat stoper için daha önce çıkan haberlerde 12 milyon euroluk bir teklif yaptığı belirtilmişti. Vida’ya, Cenk Tosun’un takımı Everton’ın da ilgisi var. Beşiktaş’ın geçen sezon devre arasında kadroya dahil ettiği 29 yaşındaki başarılı stoper, 18 lig maçında forma giydi ve bu maçlarda 1 gol kaydetti.

Kaynak:Akşam

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 03:19
  1. Beşiktaş
  2. Domagoj Vida
  3. Leicester City
  4. İngiltere Premier Lig

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