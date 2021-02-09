Leeds United, Crystal Palace engelini rahat geçti

Premier Lig'de günün tek maçında Leeds United, Crystal Palace'ı konuk etti.

Bir yandan küme düşme hattından uzak durmak isteyen ama diğer yandan da Avrupa kupalarına katılma umudunu canlı tutan Leeds United, sahaya golcüsü Wilfred Zaha'dan yoksun çıkan Crystal Palace karşısında rahat bir galibiyet elde etti.

Marcelo Bielsa'nın öğrencileri her iki yarıda bulduğu gollerle sonuca gitti.

Bu sezon erken gollerle dikkat çeken Leeds United, bir kez daha rakip kaleye çektiği ilk şutta öne geçti. Mücadelenin henüz 3. dakikasında Jack Harrison fileleri havalandırdı. 24 yaşındaki oyuncu, son 15 günde çıktığı dört lig maçında üçüncü kez gol sevinci yaşadı.

Leeds United ikinci yarının başında da bir gol daha buldu. Patrick Bamford, 52. dakikada attığı golle skoru belirledi. Bamford, bu sezon ligdeki gol sayısını 12'ye çıkardı.

2-0 biten maçın ardından Leeds United 32 puana yükseldi. Crystal Palace ise 29 puanda kaldı.

Leeds United, hafta sonunda Arsenal deplasmanına gidecek. Crystal Palace da kendi sahasında Burnley'i konuk edecek.