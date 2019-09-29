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Lecce Roma maçı kaç kaç bitti?

Serie A'nın 6. haftasında Roma deplasmanda Lecce ile karşı karşıya geldi. Peki, Lecce Roma maçı kaç kaç bitti?

29 Eylül 2019 Pazar 17:57
Lecce Roma maçı kaç kaç bitti?

Serie A'nın 6. haftasında Roma deplasmanda Lecce ile karşı karşıya geldi. Peki, Lecce Roma maçı kaç kaç bitti?

Temsilcimiz Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki rakibi Roma, Serie A'da Lecce ile karşılaştı. İşte, Lecce Roma maçının detayları...

MAÇ SONUCU: 0-1

Comunale Via del Mare'de oynanan maçta Roma, Lecce'yi 1-0 mağlup etti.

Mücadelenin ilk yarısında iki ekip de aradığı golü bulamayınca devre 0-0 sona erdi.

56. dakikada Edin Dzeko Roma'yı öne geçiren golü ağlarla buluşturdu: 0-1

80. dakikada Roma'nın kazandığı penaltıyı kullanmak için topun başına Kolarov geçti. Ancak Lecce kalecisi Gabriel penaltı atışını kurtardı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca sahadan 3 puanla ayrılan taraf Roma oldu.

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 17:57
  1. Lecce Roma maçı kaç kaç bitti?
  2. LECCE
  3. Roma
  4. Serie A

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