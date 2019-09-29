Lecce Roma maçı kaç kaç bitti? Serie A'nın 6. haftasında Roma deplasmanda Lecce ile karşı karşıya geldi. Peki, Lecce Roma maçı kaç kaç bitti?

Serie A'nın 6. haftasında Roma deplasmanda Lecce ile karşı karşıya geldi. Peki, Lecce Roma maçı kaç kaç bitti? Temsilcimiz Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki rakibi Roma, Serie A'da Lecce ile karşılaştı. İşte, Lecce Roma maçının detayları... MAÇ SONUCU: 0-1 Comunale Via del Mare'de oynanan maçta Roma, Lecce'yi 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ilk yarısında iki ekip de aradığı golü bulamayınca devre 0-0 sona erdi. 56. dakikada Edin Dzeko Roma'yı öne geçiren golü ağlarla buluşturdu: 0-1 80. dakikada Roma'nın kazandığı penaltıyı kullanmak için topun başına Kolarov geçti. Ancak Lecce kalecisi Gabriel penaltı atışını kurtardı. Karşılaşmada başka gol olmayınca sahadan 3 puanla ayrılan taraf Roma oldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.