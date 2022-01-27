Leblebi tozu ile kurabiye nasıl yapılır? Leblebi kurabiye tarifi
Leblebi tozu ile kurabiye nasıl olur? Hafif ve leziz bir kurabiye tarifi arayanlar ‘Leblebi tozundan kurabiye yapılır mı?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, leblebi tozundan kurabiye için hangi malzemeler gerekli? Tam ölçülü leblebi tozlu kurabiye tarifi
Leblebi hem sağlıklı hem de hafif yemişlerden birdir. Leblebi kullanarak hafif bir kurabiye hazırlamanız mümkün.
Leblebi kurabiye tarifi
Malzemeler:
1,5 su bardağı leblebi tozu
Yarım su bardağı pudra şekeri
1 su bardağı sıvı yağ
Aldığı kadar un
Leblebi tozu kurabiyesi nasıl yapılır?
Öncelikle leblebiyi rondodan geçirip toz haline getirin.
Ardından leblebi tozu, yağ ve şekeri karıştırın.
Unu yavaş yavaş ilave ederek yumuşak bir hamur elde edin.
Hamurdan parçalar koparıp şekillendirin ve yağlı kağıt serili tepsiye izin.
Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kurabiyelerin üzeri kızarana kadar pişirin.
Afiyet olsun.