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Kadın - Aile Leblebi tozu ile kurabiye nasıl yapılır? Leblebi kurabiye tarifi
Kadın - Aile

Leblebi tozu ile kurabiye nasıl yapılır? Leblebi kurabiye tarifi

Leblebi tozu ile kurabiye nasıl olur? Hafif ve leziz bir kurabiye tarifi arayanlar ‘Leblebi tozundan kurabiye yapılır mı?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, leblebi tozundan kurabiye için hangi malzemeler gerekli? Tam ölçülü leblebi tozlu kurabiye tarifi

Yeniakit Publisher
2022-01-27 20:57:00 -
Leblebi tozu ile kurabiye nasıl yapılır? Leblebi kurabiye tarifi

Leblebi hem sağlıklı hem de hafif yemişlerden birdir. Leblebi kullanarak hafif bir kurabiye hazırlamanız mümkün.

Leblebi kurabiye tarifi

Malzemeler:

1,5 su bardağı leblebi tozu

Yarım su bardağı pudra şekeri

1 su bardağı sıvı yağ

Aldığı kadar un

Leblebi tozu kurabiyesi nasıl yapılır?

Öncelikle leblebiyi rondodan geçirip toz haline getirin.

Ardından leblebi tozu, yağ ve şekeri karıştırın.

Unu yavaş yavaş ilave ederek yumuşak bir hamur elde edin.

Hamurdan parçalar koparıp şekillendirin ve yağlı kağıt serili tepsiye izin.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kurabiyelerin üzeri kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun.

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