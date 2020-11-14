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Kadın - Aile Lebeniye çorbası nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Lebeniye çorbası nasıl yapılır?

Lebeniye çorbası tarifi | 'Bugün ne pişirsem?' sorusuna cevap arayanlar lebeniye çorbası tarifini araştırıyor. Peki, lebeniye çorbası nasıl yapılır? | Lebeniye çorbası gerekli | Lebeniye çorbası püf noktası

Yeniakit Publisher
2020-11-14 18:00:00 -
Lebeniye çorbası nasıl yapılır?

Farklı çorba tarifi | Lebeniye çorbası yapmak isteyenler tam ölçülü bir tarif arıyor. İşte, denenmiş tam ölçülü lebeniye çorbası tarifi

Lebeniye çorbası tarifi

Malzemeler:

  • 1 su bardağı haşlanmış nohut
  • 250 gram kıyma
  • 1 su bardağı buğday
  • 3 yemek kaşığı un
  • Yarım kilo süzme yoğurt
  • 2 adet yumurta sarısı
  • 2,5 litre su
  • Karabiber
  • Tuz

Üzeri için:

  • 1 adet soğan
  • Zeytinyağı
  • Nane  

Lebeniye çorbası nasıl yapılır?

Bir kaseye kıymayı alın. Kıymanın içerisine tuz ve karabiber alıp yoğurun. Kıymadan minik toplar yapın.

Az miktarda yağda köfteleri pişirin.

Tencereye suyu ekleyin ve ocağın altını açın.

Bir kasenin içerisine yoğurt, un, yumurta sarısı ve tuzu alıp karıştırın.

Kaynayan suyun içerisine nohut ve buğdayı ekleyin.

Kaynayan sudan bir kepçe alın ve yoğurtlu karışıma ekleyin.

Yoğurt ılınınca tencereye dökün.

Sıcak su ile çorbanın kıvamını ayarlayabilirsiniz.

Son olarak çorbaya köfteleri ve tuzu ekleyip bir taşım kaynadıktan sonra ocağın altını kapatın.

Bir tavada küp küp doğradığınız soğanları az yağ ve nane ile kavurun.

Karışımı çorbaya ekleyin.

Yağ kızgın olacağı için karışımı dökerken çok dikkat etmeniz de yarar var.

Afiyet olsun.

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