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Lebeniye çorbası tarifi

Malzemeler:

1 su bardağı haşlanmış nohut

250 gram kıyma

1 su bardağı buğday

3 yemek kaşığı un

Yarım kilo süzme yoğurt

2 adet yumurta sarısı

2,5 litre su

Karabiber

Tuz

Üzeri için:

1 adet soğan

Zeytinyağı

Nane

Lebeniye çorbası nasıl yapılır?

Bir kaseye kıymayı alın. Kıymanın içerisine tuz ve karabiber alıp yoğurun. Kıymadan minik toplar yapın.

Az miktarda yağda köfteleri pişirin.

Tencereye suyu ekleyin ve ocağın altını açın.

Bir kasenin içerisine yoğurt, un, yumurta sarısı ve tuzu alıp karıştırın.

Kaynayan suyun içerisine nohut ve buğdayı ekleyin.

Kaynayan sudan bir kepçe alın ve yoğurtlu karışıma ekleyin.

Yoğurt ılınınca tencereye dökün.

Sıcak su ile çorbanın kıvamını ayarlayabilirsiniz.

Son olarak çorbaya köfteleri ve tuzu ekleyip bir taşım kaynadıktan sonra ocağın altını kapatın.

Bir tavada küp küp doğradığınız soğanları az yağ ve nane ile kavurun.

Karışımı çorbaya ekleyin.

Yağ kızgın olacağı için karışımı dökerken çok dikkat etmeniz de yarar var.

Afiyet olsun.