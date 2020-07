LC WAIKIKI’den mağazacılıkta bir açılım daha

İlk mağazasını Malatya Park AVM’de açan LCW Steps, Mardin, İstanbul ve Kazakistan’da açacağı mağazalarla yıl sonuna kadar 10 mağazaya ulaşmayı hedefliyor. Kadın, erkek, çocuk ve bebek ayakkabılarında her yıl 10 binden fazla model tasarlayan LCW Steps, her kesimden ve her yaş grubundan müşterilerinin tüm ayakkabı ihtiyaçlarına cevap vermeyi amaçlıyor.

Ekonomiye 1 milyar liralık katkı

LC Waikiki, faaliyet gösterdiği yurtdışı ülkelerde ayakkabı kategorisinde ilk üçte yer alıyor. Türkiye’de ayakkabı sanayinin endüstrileşmesine, bu alanda istihdam yaratılmasına destek veren LC Waikiki, aynı zamanda ayakkabı ihracatı yoluyla da ekonomiye katkı sağlıyor. LCW Steps’in son 3 yılda ayakkabı sektöründe yaptığı alımlarla ekonomiye katkısı 1 milyar lirayı aştı.