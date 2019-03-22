LC Waikiki Datathon etkinliği sonuçlandı

Moda perakende markası LC Waikiki tarafından organize edilen Datathon etkinliği sona erdi. Hayatı kolaylaştıracak yapay zekâ projelerinin vitrine çıkarıldığı etkinlikte satış ve e-ticaret gibi konular ele alındı. 96 projenin yarıştığı Datathon’da ‘İklim, Fiyat ve Stok ile Satış Tahmini’ konulu projesiyle birinciliğe layık görülen Crawlers ekibi 15 bin TL’lik büyük ödülün sahibi oldu. E-ticaret alanında ‘Churn Tahmini’ projesiyle ikinci olan TigersAI ekibi 10 bin TL’lik ödüle hak kazandı.

Online yarışmalar geliyor

LC Waikiki BT Uygulama Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Şeraffettin Özer, yenilikçi projeleri yakından takip edip uyguladıklarının altını çizerek, “Datathon etkinliğimizle de sektörümüzde bir ilke daha imza attık. Yoğun ilgi gören etkinliğimizi başarıyla sonuçlandırmanın gururu içindeyiz. Bu etkinliği her yıl geleneksel hale getirmeyi ve online ortamlarda benzer yarışmalar yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.