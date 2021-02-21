Lazio tek golle 3 puanı aldı
Lazio İtalya Serie A'da 3. hafta maçında sahasında Sampdoria'yı 1-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.
İtalya Ligi Serie A'da 23. hafta karşılaşmasında Lazio, Sampdoria'yı konuk etti. Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Lazio'nun 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 24. dakikada Luis Alberto kaydetti.
Lazio'da Vedat Muriqi, 64. dakikada Luis Alberto'nun yerine oyuna dahil oldu. Kosovalı futbolcu, mücadelenin 65. dakikasında sağ kanattan yapılan ortaya müsait pozisyondayken ıska geçti ve önemli bir gol pozisyonundan yararlanamadı.
Bu sonucun ardından 1 maç aradan sonra kazanan Lazio, 43 puanla 4. sırada yer aldı. 2 maç sonra kaybeden Sampdoria ise 30 puanla 10. sırada yer buldu.
Lazio, gelecek hafta Bologna deplasmanına konuk olacak. Sampdoria ise Atalanta'yı konuk edecek.
Genoa ve Hellas Verona yenişemedi
Günün diğer maçında, Genoa ve Hellas Verona 2-2 berabere kaldı.
Ev sahibi ekibin golleri 48. dakikada Eldor Shomurodov ile 90+4. dakikada Milan Badelj'den geldi. Konuk ekibin gollerini ise 17. dakikada Ivan Ilic ile 61. dakikada Davide Faraoni kaydetti.
Genoa bu sonuçla puanını 26'ya, Hellas Verona ise 34'e çıkardı.