Lazio-Milan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
İtalya Serie A’da zirve yarışışı için son derece önemli maçta Lazio ile Milan karşı karşıya gelecek. Peki, Lazio Milan maçı ne zaman? Milan maçı hangi kanalda? Lazio-Milan CANLI
İtalya Serie A’yı yakından takip edenler ‘Lazio-Milan maçı ne zaman?’ sorusunun cevabını araştırıyor.
Lazio-Milan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
İtalya Serie A'nın 34.haftasında Lazio sahasında Milan'ı konuk edecek. Zorlu mücadele 24 Nisan Pazar akşamı TSİ 21.45'te başlayacak. Karşılaşma S Sport'tan naklen yayımlanacak. Ayrıca Azerbaycan'da yayın yapan CBC SPort mücadeleyi şifresiz olarak yayımlayacak.
56 puanlı Lazio Serie A'nın 7. sırasında yer alırken Milan 33 maçta topladığı 71 puanla ikinci durumda. Ligin zirvesinde ise 72 puanlı Inter yer alıyor. Inter 23 Nisan Cumartesi akşamı karşılaştığı Roma'yı 3-1 mağlup etti.