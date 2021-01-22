  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Lazio İtalya Kupası'nda çeyrek final biletini aldı
Spor

Lazio İtalya Kupası'nda çeyrek final biletini aldı

İtalya Kupası son 16 turunda Lazio, Parma'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 03:36:00 -
Lazio İtalya Kupası'nda çeyrek final biletini aldı

Lazio, İtalya Kupası Son 16 Turu'nda Parma'yı konuk etti.

Mavi beyazlılar rakibi Parma'yı 2-1 mağlup ederek İtalya Kupası'nda son çeyrek finalist oldu. Lazio'ya galibiyeti getiren goller, 23. dakikada Parolo ve 90. dakikada Colombi (KK) kaydetti.

Parma'nın maçtaki tek golü 83 dakikada Mihaila'dan geldi.

Lazio'da maça 11'de başlayan Vedat Muriç 90 dakika sahada kaldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Asya ülkesinde çok şiddetli deprem: 7.1
Dünya

Asya ülkesinde çok şiddetli deprem: 7.1

Endonezya'da Kuzey Sulawesi eyaletine bağlı Talaud Adaları açıklarında 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kentte büyük heyecan! Müjde sonrası Erdoğan'a teşekkür gecikmedi
Gündem

Kentte büyük heyecan! Müjde sonrası Erdoğan'a teşekkür gecikmedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yapım işinin ek yatırım programına alınması talimatını verdiği Çömlekköy Barajı, 56 bin 500 dönüm ara..
Dünyanın en büyük aşı üretim merkezinde yangın!
Dünya

Dünyanın en büyük aşı üretim merkezinde yangın!

Hindistan'da bulunan dünyanın en büyük aşı fabrikasında yangın çıktı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay