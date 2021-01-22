Lazio İtalya Kupası'nda çeyrek final biletini aldı
İtalya Kupası son 16 turunda Lazio, Parma'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale çıktı.
Lazio, İtalya Kupası Son 16 Turu'nda Parma'yı konuk etti.
Mavi beyazlılar rakibi Parma'yı 2-1 mağlup ederek İtalya Kupası'nda son çeyrek finalist oldu. Lazio'ya galibiyeti getiren goller, 23. dakikada Parolo ve 90. dakikada Colombi (KK) kaydetti.
Parma'nın maçtaki tek golü 83 dakikada Mihaila'dan geldi.
Lazio'da maça 11'de başlayan Vedat Muriç 90 dakika sahada kaldı.