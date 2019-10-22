Lazanya Tarifi- Lazanya nasıl yapılır? Lazanya malzemeleri ve yapımı

Bolonez soslu makarna sevenlerin tercih ettiği makarnanın benzer bir hali de olan lazanya oldukça lezzetli bir tariftir. Lazanya Tarifi- Lazanya nasıl yapılır? Lazanya tarifi genellikle zor ve zahmetli bir tarif olarak bilinir. Ancak belirli ip uçlarına dikkat edildiğinde evinizde pratik ve lezzetli lazanya pişirebilmeniz mümkün olacaktır. Klasik makarnanın yanı sıra farklı bir lezzeti olan lazanyanın malzemeleri ve yapımı...

Lazanya nasıl yapılır?

Malzemeler:

• 500 gram kıyma

• 1 paket lazanya

• 2 adet domates

• 2 adet soğan

• 2 diş sarımsak

• 3 yemek kaşığı zeytinyağı

• 1 yemek kaşığı domates ya da biber salçası

• 1 adet havuç

• 2 adet sivri biber

• Yarım su bardağı su

• Rendelenmiş kaşar peyniri

• Tuz, karabiber

Beşamel sos:

• 2 yemek kaşığı tereyağı

• 4 yemek kaşığı un

• 2 su bardağı süt

• Karabiber, tuz

Yapılışı:

1. adım: Kıymayı yağ ile suyunu salıp çekene kadar kavurun. Üzerine yemeklik doğradığınız soğanları ekleyin.

2. adım: Soğanlar da kavrulunca salça ekleyip kavurmaya devam edin. İnce kıyılmış sarımsak, doğranmış biber, rendelenmiş havuç ve küp küp doğranmış domatesleri ekleyip pişmeye bırakın. Son olarak tuz, karabiber ve yarım su bardağı sıcak su ekleyip 5 dakika daha pişirin.

3. adım: Beşamel sosu hazırlamak için tereyağını eritin, unu kokusu çıkana kadar kavurun. Un kavrulunca üzerine süt, karabiber ve tuzu ekleyip ocaktan alın.

4. adım: Fırın kabını ayçiçeği yağı ile yağlayın. Lazanya yapraklarını tek yaprak halinde dizin ve üzerine beşamel sosu sürün.

5. adım: Sosun üzerine kıymalı harcınızı ekleyip üzerine kaşar peyniri rendeleyin. Bu işlemi tüm lazanya yapraklarını dizdiğinizde tekrar edin.

6. adım: Kalan beşamel sosu lazanyanızın üzerine dökün ve tekrar kaşar peyniri rendeleyin. 180 derecelik fırında 25 dakika kadar pişirin.