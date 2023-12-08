'Laz Kızı'ndan sonra şimdi de bu edepsiz! Vay utanmaz vay! Yuh size be

Sosyal medya fenomeni Gizem B. sosyal medya platformunda yayınlanan edep dışı görüntüleri nedeniyle Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince "Müstehcenlik" suçlamasıyla gözaltına alındı. Gizem B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sosyal medya fenomeni Gizem B. sosyal medyadan paylaştığı bir görüntüsü ile ilgili yapılan şikayetler nedeniyle Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından gözaltına alındı.

Gizem B.'nin pornografik görüntülerinin sosyal medyada yayılması nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi. Gizem B. "Müstehcenlik” suçundan yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Gizem B.'nin, sosyal medya platformlarındaki görüntüleri için; “Önceden bu tarz yayınlar yapıyordum, şimdi yapmıyorum" şeklinde pişkince bir açıklama yaptığı öğrenildi.

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