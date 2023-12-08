  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem 'Laz Kızı'ndan sonra şimdi de bu edepsiz! Vay utanmaz vay! Yuh size be
Gündem

'Laz Kızı'ndan sonra şimdi de bu edepsiz! Vay utanmaz vay! Yuh size be

Yeniakit Publisher
2023-12-08 14:24:00 -
'Laz Kızı'ndan sonra şimdi de bu edepsiz! Vay utanmaz vay! Yuh size be

Sosyal medya fenomeni Gizem B. sosyal medya platformunda yayınlanan edep dışı görüntüleri nedeniyle Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince "Müstehcenlik" suçlamasıyla gözaltına alındı. Gizem B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sosyal medya fenomeni Gizem B. sosyal medya platformunda yayınlanan edep dışı görüntüleri nedeniyle Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince "Müstehcenlik" suçlamasıyla gözaltına alındı. Gizem B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sosyal medya fenomeni Gizem B. sosyal medyadan paylaştığı bir görüntüsü ile ilgili yapılan şikayetler nedeniyle Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından gözaltına alındı.

Gizem B.'nin pornografik görüntülerinin sosyal medyada yayılması nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi. Gizem B. "Müstehcenlik” suçundan yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Gizem B.'nin, sosyal medya platformlarındaki görüntüleri için; “Önceden bu tarz yayınlar yapıyordum, şimdi yapmıyorum" şeklinde pişkince bir açıklama yaptığı öğrenildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23