Laz böreği tarifi, nasıl yapılır? Kolay laz böreği tarifi

Pudra şekeri ilavesiyle kuru ya da şerbetli olarak servis edilen bu nefis tatlı tarifi, milföy hamuru ve krema ilavesiyle de hazırlanabiliyor. İşte kolay Laz Böreği tarifi...

Malzemeler

Hamuru İçin:

1çay bardağıyoğurt(suyu ile birlikte)

1çay bardağısıvı yağ

1çay bardağısu

1çay kaşığıtuz

1/2paketkabartma tozu

2adetyumurta

4su bardağıun

Muhallebisi için:

5su bardağısüt

2adetyumurta sarısı

4yemek kaşığıun

1yemek kaşığınişasta

1su bardağıtoz şeker

1/2adetlimon kabuğu rendesi

Şerbeti için:

1,5su bardağıtoz şeker

1,5su bardağısu

1tatlı kaşığılimon suyu

Tezgahı Unlamak İçin:

1su bardağınişasta

Yağlamak İçin:

1çay bardağıeritilmiş tereyağı

1çay bardağısıvı yağ

Yapılşı

Şerbeti için su ve şekeri, şeker eriyene kadar karıştırın ve kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra limon suyunu ekleyin ve kısık ateşte şerbet kıvamını alana kadar pişirin ve ocağın altını kapatıp oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Baklava hamurunu hazırlamak için geniş bir kasede sulu yoğurt, sıvı yağ, su, tuz, kabartma tozu ve yumurtayı güzelce karıştırın. Bu karışımın üzerine yavaş yavaş ekleyerek, hamur ele yapışmayan bir kıvama gelene kadar yoğurun. Hamurun tezgaha yapışmaması için nişasta serpiştirin ve yoğurduğunuz hamuru 18 eşit bezeye bölün. Muhallebisi için; ayrı bir kasede 1 su bardağı süt, yumurta sarıları, vanilin, nişasta, un ve limon kabuğu rendesini karıştırın. Geriye kalan 4 su bardağı sütü tencereye aktarın. Üzerine 1 su bardağı toz şekeri de ekledikten sonra ocağın altı açıkken, şeker eriyene kadar karıştırın. Tencerede ısınan sütlü karışımdan bir kepçe süt alın ve kasede hazırladığımız yumurtalı karışımın içerisine azar azar ekleyerek ısılarını eşitleyin. Isıları eşitlenen karışımları birleştirelim. Kasedeki karışımı azar azar tencereye ekleyin ve sürekli olarak karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Piştikten sonra ocaktan alıp, ılımaya bırakın. Tezgaha tekrar nişasta serpiştirin. Tüm bezeleri incecik olacak şekilde açın. Yağladığınız, fırına dayanıklı fırın kabının içerisine yufkayı yerleştirin. İlk yufkanın dışarıya doğru taşmasına izin verin. Eritilmiş tereyağı ve sıvı yağ karışımı ile ilk yufka katını fırça yardımıyla yağlayın. 17 katın her katını yağlayarak fırın kabınıza dizin. Hazırladığınız muhallebi karışımını yufkaların üzerine dökün. İlk katın taşan yufkalarını içe doğru katlayın. Üzerine son yufka katını da ekledikten sonra son kez yağlayın ve dilimleyin. 170 derece ısıtılmış fırında kızarana kadar 30 dakika pişirin. Fırından çıkardığınız laz böreğinin ilk sıcaklığı geçtikten sonra soğumuş olan şerbeti üzerine gezdirin. Afiyet olsun.