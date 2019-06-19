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LAY-UP Basketbol Turnuvası, Marmaris'te başladı

19 Haziran 2019 Çarşamba 18:22
LAY-UP Basketbol Turnuvası, Marmaris'te başladı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen LAY-UP Basketbol Turnuvası başladı.

VAM Sport ve SB Sportif organizasyonları iş birliğinde, Amiral Orhan Aydın Spor Salonu ve Marmaris Ortaokulu Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada, Türkiye'nin çeşitli illerinden 24 takım ve 500 sporcu yer alıyor.

Turnuvanın organizatörlerinden Alper Altıncı, gazetecilere yaptığı açıklamada, profesyonel takımların altyapılarındaki çocukların hem eğlenip hem de maçlarla iyi bir turnuva geçireceklerini söyledi.

Turnuvada karşılaşmalar haricinde yarışmalar ve etkinliklerin de yapılacağını belirten Altıncı, "24 kulüpten 500 sporcumuz bu turnuvada mücadele edecek. Çocuklarımızın gelişimi için hem eğlenerek hem de güzel zaman geçirerek buradan mutlu ayrılmalarını istiyoruz. Maçlarımızı resmi hakemlerle yapıyoruz. Hem tatil hem de karşılaşmalar yapacaklar. Basketbol ve voleybol dolu günler geçirecekler." diye konuştu.

Altıncı, maçları sosyal medyada canlı yayınladıklarını, ilk kez düzenledikleri turnuvayı geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Turnuva, 23 Haziran'da final maçları ve ödül töreni ile sona erecek.


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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 18:22
  1. Basketbol
  2. LAY-UP Tournament Basketbol Turnuvası
  3. Marmaris

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