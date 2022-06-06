  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Lavrov'un uçağı havalanamadı! Avrupa'da yeni kriz
Dünya

Lavrov'un uçağı havalanamadı! Avrupa'da yeni kriz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Sırbistan'a yapacağı ziyaret; Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Karadağ'ın hava sahasını kapatma kararı nedeniyle iptal edildi. Konuyla ilgili konuşan Lavrov, "Bu, AB ve NATO için bir kural haline geldi. Giderek daha fazla gerçeklerden korkuyorlar." açıklamasını yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-06-06 15:03:00 -
Lavrov'un uçağı havalanamadı! Avrupa'da yeni kriz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 6-7 Haziran tarihlerinde Sırbistan'a düzenleyeceği resmi ziyaret Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Karadağ'ın hava sahasını kapatma kararı nedeniyle iptal edildi.

Lavrov'un ziyareti iptal edildi

Rusya'nın Bulgaristan Büyükelçisi Eleonora Mitrofaona, Bulgarista'nın Lavrov'un Sırbistan'a uçuşuyla ilgili hava sahasını kapatma kararı aldığını duyurdu. Bulgaristan'dan gelen bu haberin ardından Karadağ Dışişleri Bakanlığından kaynaklar da hava sahasını kapatma kararı aldıklarını kamuoyuna paylaştı. Kuzey Makedonya'nın da bu yönde karar aldığı öğrenilirken, bu 3 ülkenin Lavrov'un uçuşunu engellemesi üzerine söz konusu resmi ziyaret iptal edildi. Sırbistan tarafı hava kısıtlamalarının üzerine Lavrov'un ziyaretinin iptal edildiğini duyurdu.

Rus tarafından diplomatik bir kaynak, ziyaretin iptal olması sonrası yaptığı açıklamada "Diplomasimiz henüz ışınlanma konusunda uzmanlaşmadı" dedi.

Lavrov'dan ilk  açıklama

Konuyla ilgili konuşan Lavrov ise "Bu, AB ve NATO için bir kural haline geldi. Giderek daha fazla gerçeklerden korkuyorlar." ifadelerini kullandı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay