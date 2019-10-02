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Lavrov'dan Türkiye açıklaması: ABD, Türkiye'nin meşru taleplerini...

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ile ABD arasındaki Suriye krizine ilişkin konuştu.

02 Ekim 2019 Çarşamba 14:46
Lavrov'dan Türkiye açıklaması: ABD, Türkiye'nin meşru taleplerini...

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Türkiye tarafından Suriye'nin kuzeydoğusundaki duruma ilişkin olarak sunulan meşru talepleri göz önünde bulundurmaya hazır olmadığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tutumunun anlaşılır olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de oluşturulması planlanan 'güvenli bölge' ile ilgili olarak "Bölgeyi terör örgütünün işgalinden kurtarır kurtarmaz, uluslararası toplumdan alacağımız destekle işe başlayacağız. Birlikte çalışma imkanlarını zorlarız ama mümkün değilse kendi yolumuzu açarız. Nitekim şu anda açmaya başladık" demişti.
Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'nde Erdoğan'ın açıklamasını yorumlayan Lavrov, "ABD, Türkiye'nin Suriye'yle doğrudan işbirliği yapmasını istemedi. ABD, müzakereler sırasında Türkiye'nin koalisyon tarafından kurulacak birlik içinde kendi askeri polislerini ve gözlemcilerini bulundurmasına izin vererek, bu konuyu da kendi kontrolü altına almak ve sınırda kontrolü sağlamak istedi. Ancak bu Türkiye'yi tatmin etmedi. Bu bölgeyle, sınırdaki güvenlik sorunuyla hiçbir ilgisi bulunmayan bir ülkenin kendi görüşünü dayatmaya çalıştığı bu durumu çok iyi anlıyorum" dedi.

Lavrov, şu ifadeleri kullandı; "Elbette Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tamamen saygı gösterilerek mutabakat sağlansaydı güzel olurdu ancak ABD başlangıçta böyle bir tutum sergilemedi. Aynı şekilde ABD, Türkiye'nin meşru kaygılarını göz önünde bulundurmaya da hazır değildi. Erdoğan'ın sonsuza dek beklemeyeceği konusunda uyarılarda bulunduğunu uzun süredir görüyoruz. Erdoğan'ın sözlerine göre, benim bahsettiğim ilkelere uygun olarak ABD'yle birkaç hafta içinde mutabakat olmazsa, bu sorunu ABD'liler olmadan çözme hakkını saklı tutuyor."

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 14:46
  1. Rusya
  2. ABD

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