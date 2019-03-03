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Lavrov'dan skandal açıklama! Türkiye'yi suçladı

Esed rejimin İdlib'deki saldırılarını görmezden gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiyenin mutabakata uygun hareket etmediğini savunarak skandal bir suçlamada bulundu.

03 Mart 2019 Pazar 15:58
Lavrov'dan skandal açıklama! Türkiye'yi suçladı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 Eylül'de yaptığı İdlib mutabakatının tamamen uygulanmadığını söyledi.

Kuveyt haber ajansı Kuna'ya röportaj veren Lavrov, Putin ve Erdoğan'ın yaptığı, İdlib'de silahsızlandırılmış bölge kurulmasını ve militanlarla ve ağır silahların tahliyesini öngören İdlib mutabakatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Yükümlülüklerini yerine getirmeyi teşvik ediyoruz"

Lavrov, şöyle konuştu:

"Türk partnerlerimizi 17 Eylül 2018 tarihli İdlib'deki durumun istikrara kavuşturulmasına ilişkin mutabakattaki yükümlülüklerini yerine getirmeye teşvik ediyoruz. Türkiye'yle mutabık kalınan ateşkes rejimini gözetleme bahanesi altında terörist varlığının artmasına müsaade edilmemesi önemli. Silahsızlandırılmış bölge kurulmasını ve militanlarla ve ağır silahların tahliyesini öngören belgenin hükümleri henüz tamamen uygulanmadı."

Ankara ve Tahran'la aktif çalışma

Lavrov, Rusya, Türkiye ve İran'ın oluşturduğu Astana formatının etkinliğini kanıtladığını belirtti.

Astana üçlüsünün inisiyatifiyle yapılan Soçi'deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi sonucunda Suriyeli taraflar arasında siyasi sürecin başladığını anımsatan Lavrov, Moskova'nın Ankara ve Tahran'la kongrenin sonuçlarının hayata geçirilmesi için aktif çalışma yürüttüğünü ifade etti.

"DAEŞ yok edildi"

Diğer taraftan Lavrov, Suriye'de sahada belirgin bir istikrar sağlandığını, DAEŞ'in yok edildiğini ancak terör tehdidinin sona erdiğini söylemek için erken olduğunu kaydetti.

Lavrov, "Suriye ordusunun Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin desteğiyle gerçekleştirdiği bir dizi başarılı operasyonun ardından sahada belirgin bir istikrar sağlandı. Sözde devlet kurma amacı taşıyan DAEŞ yok edildi. Ancak Suriye'deki terör tehdidinin tamamen ortadan kalktığını söylemek için erken" ifadelerini kullandı.

 

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 15:58
  1. Ankara
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  • misafirmisafir1 sa önce
    Rus AYISI kül yutmuyor :)

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