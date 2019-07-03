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Lavrov’dan çarpıcı açıklamalar! ‘ABD’liler Kürtleri kullanmaya çalışıyor’

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin Kürtleri Suriye'yi bölmek için kullanma girişimlerinden rahatsızlık duyduklarını dile getirdi.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:09
Lavrov’dan çarpıcı açıklamalar! ‘ABD’liler Kürtleri kullanmaya çalışıyor’

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Suriye'deki Kürt faktörü hakkında spekülasyonda bulunma ve Kürtleri Suriye'yi bölmek için kullanma girişimlerinden rahatsızlık duyduklarını belirtti. Lavrov, Kürtlerle Araplar arasında ciddi çatışmalar yaşandığını da vurguladı.

“Kullanmaya çalışıyorlar”

İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Yusuf Ahmed el-Useymin ile Moskova'da yaptığı görüşmenin ardından konuşan Lavrov, "ABD'nin Kürt faktörü üzerinde spekülasyon yaptığı gerçeğiyle maalesef karşı karşıyayız. ABD'liler Kürtleri Kürtlerin daha önce yaşamadığı bölgeler de dahil Fırat'ın doğusunda sözde devlet kurmak için kullanmaya çalışıyorlar" dedi.

ABD'nin böylelikle Kürtleri Suriye'nin toprak bütünlüğünü bozma politikasını teşvik etmek ve bu topraklarda yüzyıllardır birlikte yaşayan Kürtler ile Arap aşiretler arasında ihtilaf yaratmak için kullandığını kaydeden Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kürtler ve Arap aşiretleri arasında ciddi çatışmalar yaşandığına dair bilgi var. Bu bizi kaygılandırıyor. ABD'nin BM Güvenlik Konseyi kararlarını, Suriye'de yaşayan tüm etnik grupların çıkar dengesini ihlal eden eylemlerden kaçınacağını umuyorum."

Lavrov, Suriye hükümeti ve Kürt temsilcilerle yaptıkları görüşmelerde, taraflara Suriye'nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gibi uluslararası toplum tarafından kabul edilen ilkelere dayanan doğrudan diyalog kurmaları gerektiğini anlattıklarını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:09
  1. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
  2. ABD
  3. Suriye
  4. Kürt
  5. İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Yusuf Ahmed el-Useymin
  6. Suriye hükümeti
  7. Arap aşiretleri

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  • Rabia Zafer Rabia Zafer 16 dk önce
    Lavrov, Bu Konuda Doğru Söylemiş. ABD, Her Zaman ki Yaptığını Yapıyor.

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