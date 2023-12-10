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Gündem Lavrov'a 'İsrail-Filistin savaşında iki yüzlü mü davranıyorsunuz?' diye sordular!
Gündem

Lavrov'a 'İsrail-Filistin savaşında iki yüzlü mü davranıyorsunuz?' diye sordular!

Yeniakit Publisher
2023-12-10 20:18:00 -
Lavrov'a 'İsrail-Filistin savaşında iki yüzlü mü davranıyorsunuz?' diye sordular!

Katar’da düzenlenen Doha Forumu’na video konferans yoluyla katılan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, katil İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin konuştu.

“İnsani bir ateşkesin sağlanması için siyasi baskıyı sürdürmek amacıyla elimizden gelen her şeyi yapmalıyız." diyen Lavrov, "Diplomasi için her zaman umut vardır. Mevcut şiddet dalgasının başlamasından itibaren yaptığımız şey de budur. 7 Ekim’de İsrail’e yönelik terör saldırılarını kınadık. Sivillere yönelik gelişigüzel saldırılarla bu olayın milyonlarca Filistinliyi toplu olarak cezalandırmak için kullanılmasını da kabul edilebilir bulmuyoruz" ifadelerini kullandı.

'İki yüzlü müsünüz?' sorusuna cevap verdi!

Rusya’nın İsrail-Filistin savaşı karşı iki yüzlü bir tutum sergileyip sergilemediği sorusuna yanıt veren Lavrov, “Takdir sizin. Ben iki yüzlülük yaptığımı veya Rusya'nın böyle bir şey yaptığını düşünmüyorum. Biz Çeçenistan'daki silahlı faaliyetlerin nasıl yürütüldüğünü hiçbir zaman gizlemedik. Suriye'de BM temsilciliği bulunan meşru hükümetin talebi üzerine yaptıklarımızı asla saklamadık. Rusya özellikle ABD'nin Irak işgali sonucu ortaya çıkan terör örgütleriyle mücadele etti ve terörle mücadelemize devam edeceğiz” dedi.

Sözlerinin devamında meşru müdafa hakkını kullanan Kassam Tugayları'nı da hedef aldı.

Lavrov şöyle konuştu: Hamas 7 Ekim'de bir saldırı gerçekleştirdi, biz de bunu derhal kınadık. Hamas'ın Doha'da faaliyet gösteren bir siyasi şubesi var. O siyasi şubeyle de ilişkimiz var ve halkın geleceğini görüşmek üzere hemen Doha'daki kişilerle temasa geçtik.
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