Lavrov 'Esed' sorusuna kızdı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen 55’inci Münih Güvenlik Konferansı’nda düzenlenen panelde Rusya’nın politikalarını anlattı.

Washington post muhabirinin sorusu kızdırdı

Konuşmasının ardından programın moderatörü Wolfgang Ischinger, programa katılan gazetecilerin sorularını okuyarak Lavrov’a aktardı. Washington Post muhabirinin, “Rusya, Suriye’de garantör ülke oldu. Beşar Esad rejiminin tüm bölge için bir tehdit olmaktan çıkacağını ve kendi halkına karşı saldırıları durduracağını Rusya olarak garanti edebiliyor musunuz?” sorusu salonda buz gibi bir hava esmesine sebep oldu.

Lavrov: "İşine geleni yazıyorsun"

Moderatör Wolfgang Ischinger’ın soruyu aktarması üzerine muhabire cevap Veren Lavrov, “Ne cevap verirsem vereyim, kendi işine gelen şeyi yazıyorsun. Ne istersen yaz!” diyerek soruyu cevaplandırmadı. Moderatör soruyu sorarken alaycı bir şekilde gülen Lavrov’un soruya tepki göstermesi ve muhabiri ciddiye almaması ünlü moderatör Wolfgang Ischinger’i oldukça güldürdü.