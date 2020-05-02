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Kültür - Sanat

Lavinia şiirinin hikayesi

Lavinia şiiri, Özdemir Asaf’ın en çok bilinen, şiir matinelerinde en çok okunan ve sevilen şiiridir. Bu şiirin oldukça ilginç bir hikâyesi vardır.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 16:24:00 -
Lavinia şiirinin hikayesi

Özdemir Asaf’ın dilindeki problemden dolayı konuşması dıkıntılıydı. ‘r’ harfini söyleyemez, ”yumuşak g” olarak telaffuz ederdi. Lamina şiirinin hikayesi bu problemle ilgilidir. O şiirin hikayesini şöyle anlatacaktır:
-Galatasaray Lisesi’nde öğrenciydim.-Lisede edebiyat hocamız İsmail Habib Sevük idi. Sınıfta heğkese şiiğ okutuğ,sığa bana geli…nce,atlayıp yanımdakine geçeğdi. Biğ gün değste pağmak kaldığdım ve ”Hocam” dedim, -sınıfta heğkese şiiğ okutuyoğsunuz, bana niçin okutmuyoğsunuz?
İsmail Hoca, bu soğuma şu cevabı veğdi;
-oğlum Özdemiğ sen,şiiğ değil,şiiğin canına okuyoğsun.
Bunun üzerine de Özdemir Asaf Lavinia şiirini yazar. Lavinia, Özdemir Asaf’ın şiiri çok sevilir. Gelin görün ki, bu şiirin son dörtlüğünde hiç - r - harfi yoktur ve Özdemir Asaf, bu şiiri oldukça düzgün bir biçimde okumaktadır…
Melhur Lavinia şiiri

Lavinia
Sana gitme demeyeceğim.
Üşüyorsun ceketimi al.
Günün en güzel saatleri bunlar.
Yanımda kal.
Sana gitme demeyeceğim.
Gene de sen bilirsin.
Yalanlar istiyorsan yalanlar söyleyeyim,
İncinirsin.
Sana gitme demeyeceğim,
Ama gitme, Lavinia.
Adını gizleyeceğim
Sen de bilme, Lavinia.
Özdemir Asaf 1957

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